Экс-директора стройкомпании подозревают в присвоении средств инвесторов для строительства дома в центре Киева

Экс-директор строительно-инвестиционной компании завладел почти 2 млн грн средств инвесторов, которые предназначались для строительства многоэтажного дома в центре Киева.

Как сообщается на сайте Нацполиции, правоохранители установили, что руководитель компании, которая является обществом с ограниченной ответственностью, в 2012-2013 годах завладел средствами граждан-инвесторов. "Пострадавшие выплачивали деньги, которые должны идти на строительство многоквартирного дома в центре Киева. Фигурант уверял покупателей квартир в надежности и своевременном введении дома в эксплуатацию, однако компания так и не начала строительство", - отмечается в сообщении.

Деньги, которые передавались гражданами непосредственно руководителю ООО по заключенным с ним договорам инвестирования, в кассе общества не приходовались.

Во время проведения санкционированных обысков по месту жительства фигуранта полицейские обнаружили и изъяли боеприпасы к боевому нарезному огнестрельному оружию и компьютерную технику с информацией, указывающей на противоправную деятельность.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 2 ст. 364-1 (злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) и ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Следственные действия продолжаются.