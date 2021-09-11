События

09:45 11.09.2021

Экс-директора стройкомпании подозревают в присвоении средств инвесторов для строительства дома в центре Киева

1 мин читать
Экс-директора стройкомпании подозревают в присвоении средств инвесторов для строительства дома в центре Киева

Экс-директор строительно-инвестиционной компании завладел почти 2 млн грн средств инвесторов, которые предназначались для строительства многоэтажного дома в центре Киева.

Как сообщается на сайте Нацполиции, правоохранители установили, что руководитель компании, которая является обществом с ограниченной ответственностью, в 2012-2013 годах завладел средствами граждан-инвесторов. "Пострадавшие выплачивали деньги, которые должны идти на строительство многоквартирного дома в центре Киева. Фигурант уверял покупателей квартир в надежности и своевременном введении дома в эксплуатацию, однако компания так и не начала строительство", - отмечается в сообщении.

Деньги, которые передавались гражданами непосредственно руководителю ООО по заключенным с ним договорам инвестирования, в кассе общества не приходовались.

Во время проведения санкционированных обысков по месту жительства фигуранта полицейские обнаружили и изъяли боеприпасы к боевому нарезному огнестрельному оружию и компьютерную технику с информацией, указывающей на противоправную деятельность.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 2 ст. 364-1 (злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) и ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Следственные действия продолжаются.

Теги: #средства #стройкомпания #инвесторы #присвоение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:46 08.09.2021
Минздрав ожидает возврата в бюджет ПМГ 5,5 млрд грн, которые были забраны на закупку вакцин

Минздрав ожидает возврата в бюджет ПМГ 5,5 млрд грн, которые были забраны на закупку вакцин

12:37 08.09.2021
Рада приняла в первом чтении законопроект о защите инвесторов

Рада приняла в первом чтении законопроект о защите инвесторов

05:38 27.08.2021
Во Львовской области директора фирмы подозревают в присвоении почти 1,5 млн грн бюджетных средств

Во Львовской области директора фирмы подозревают в присвоении почти 1,5 млн грн бюджетных средств

20:35 22.08.2021
Зеленский о параде к 30-летию Независимости: Украина должна показать свои военно-технические достижения и расходы на силовой блок

Зеленский о параде к 30-летию Независимости: Украина должна показать свои военно-технические достижения и расходы на силовой блок

13:31 18.08.2021
Правительство Украины направило 300 млн грн на закупку лабораторного оборудования для центров неонатального скрининга

Правительство Украины направило 300 млн грн на закупку лабораторного оборудования для центров неонатального скрининга

10:11 13.08.2021
Инвесторы перечислили средства за приватизацию 18 объектов "Укрспирта"

Инвесторы перечислили средства за приватизацию 18 объектов "Укрспирта"

13:43 11.08.2021
Кабмин перераспределил 70 млн грн на реализацию "Президентского университета" в 2021 году

Кабмин перераспределил 70 млн грн на реализацию "Президентского университета" в 2021 году

18:39 09.08.2021
Кулеба пригласил делегацию саудовских инвесторов посетить Украину

Кулеба пригласил делегацию саудовских инвесторов посетить Украину

02:04 04.08.2021
В Харьковской области директор лесхоза и руководители подконтрольных фирм присвоили более 50 млн грн при продаже древесины

В Харьковской области директор лесхоза и руководители подконтрольных фирм присвоили более 50 млн грн при продаже древесины

04:42 03.08.2021
Чиновницу Трускавецкого горсовета приговорили к лишению свободы за завладение 1,3 млн бюджетных средств

Чиновницу Трускавецкого горсовета приговорили к лишению свободы за завладение 1,3 млн бюджетных средств

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

РФ уже начала использовать "Северный поток-2" как оружие против Украины - Ермак

В Украине за сутки зафиксировано 3869 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровели 1738 человек, 69 умерли

На Донбассе погиб военнослужащий ВСУ, еще трое получили осколочные ранения – штаб ООС

США призывают стороны объединиться в обновлении набсовета "Нафтогаза" и его исполнительного директора - Нуланд

Детали спецмероприятия по задержанию "вагнеровцев" могли стать известны России в июле 2020 года - глава ВСК Рады

ПОСЛЕДНЕЕ

РФ уже начала использовать "Северный поток-2" как оружие против Украины - Ермак

Число заражений COVID-19 в мире превысило 223,8 млн

Два человека погибли на пожаре во Львовской области

В Украине за сутки против COVID-19 вакцинировали более 183 тыс. человек – Минздрав

На выходных в Киеве отпразднуют День рождения Андреевского спуска

В Украине за сутки зафиксировано 3869 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровели 1738 человек, 69 умерли

На Донбассе погиб военнослужащий ВСУ, еще трое получили осколочные ранения – штаб ООС

Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в секторе Газа - пресс-служба израильской армии

"План трансформации Украины" Зеленского, предложенный во время встречи Байдену, базируется на всех проводимых в стране реформах – Маркарова

11 сентября: Какой сегодня праздник

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА