Число заражений COVID-19 в мире превысило 223,8 млн

Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро субботы составило 223 млн 851 тыс. 538, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 4 млн 616 тыс. 874 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявлено суммарно 40 млн 864 тыс. 47 инфицированных COVID-19, а число скончавшихся выросло до 659 тыс. 5.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 33 млн 208 тыс. 330, а общее число умерших от последствий заражения вирусом в стране составило 442 тыс. 317.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 20 млн 974 тыс. 850 заболевших, умерли 585 тыс. 846 человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро субботы 594,1. В США на 1 млн жителей скончался 2 тыс. 31 человек, в Индии - 317, Бразилии - 2 тыс. 733.