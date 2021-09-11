Два человека погибли на пожаре во Львовской области

В с. Поляны Золочевского района (Львовская обл.) в результате пожара в частном доме погибли два человека, сообщили в Госслужбе по ЧС.

"11 сентября в 06:59 в с. Поляны Золочевского района в частном жилом доме возник пожар, вследствие которого погибли два человека", – говорится в сообщении на сайте ведомства в субботу утром.

Пожар на площади 20 кв.м спасатели ликвидировали в 7:25.

К борьбе с огнем привлекались три человека и одна единица техники ГСЧС.