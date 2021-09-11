На выходных в Киеве отпразднуют День рождения Андреевского спуска

11 и 12 сентября на Подоле в Киеве состоится Фестиваль уличных искусств ко Дню рождения Андреевского спуска, сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

"Любимое место киевлян и гостей столицы на два дня превратится в креативную платформу. Здесь соединят цирковое, театральное, музыкальное, визуальное и киноискусство. В этом году в фестивале примут участие известные творческие коллективы из разных уголков Украины. Также присоединятся и соло-артисты с эксклюзивной программой ко Дню рождения Андреевского спуска", - цитирует Мондриевского пресс-служба КГГА.

Как отметили организаторы мероприятия, во время фестиваля будут действовать несколько развлекательных зон: музыкальная и детская, с парадом масок от Марины Лап, сольных творческих выступлений и тому подобное.

"Уже четвертый год подряд мы проводим фестиваль уличного искусства и превращаем Андреевский спуск в удивительный и сказочный театр под открытым небом. В этом году впервые к нам присоединились международные партнеры - Международный женский клуб Киева IWCK. Поэтому наши гости смогут познакомиться с культурой и искусством других стран", - подчеркнули организаторы.

Мероприятие состоится при поддержке Департамента культуры КГГА. Праздник продлится два дня: 11 и 12 сентября с 13:00 до 22:00. Вход свободный.

Подробная программа - на странице мероприятия в Facebook (https://www.facebook.com/events/1151380575376871) и на сайте по ссылке: http://andriyivskiyuzviz.kiev.ua.