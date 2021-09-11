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08:16 11.09.2021

В Украине за сутки зафиксировано 3 869 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 1 738 человек, 69 умерло – Минздрав

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В Украине за сутки зафиксировано 3 869 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 1 738 человек, 69 умерло – Минздрав

В Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 3 869 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровело 1 738 человек, 69 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 10 сентября 2021 в Украине зафиксировано 3 869 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 387, медработников - 76). Также за минувшие сутки: госпитализированы – 1 102 человека; летальных случаев - 69; выздоровели – 1 738 человек", – сообщил Минздрав Украины на канале в Telegram.

Днем ранее, 10 сентября сообщалось о 3 615 новых инфицированных коронавирусом, 9 сентября зафиксировано 3 663 новых случаев заболевания, 8 сентября зафиксировано 2 772 новых случая заболевания СOVID-19, 7 сентября 2021 сообщалось о 2 197 новых инфицированных, 6 сентября зафиксировано 773 новых случаев заболевания СOVID-19, 5 сен зтября зафиксировано 1379 новых случаев заболевания СOVID-19, 4 сентября зафиксировано 2 614 новых случаев заболевания СOVID-19, 3 сентября сообщалось о 2 693 новых случаев заболевания, 2 сентября зафиксировано почти 2,5 тыс. новых случаев заболевания СOVID-19.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 314 423 человек, выздоровело 2 220 611 человека, летальных случаев - 54 320.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано Львовской (379), в Киеве (370), Харьковской (341), Днепропетровской (278) и Черновицкой (251) областях.

 

Теги: #статистика #коронавирус
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