На Донбассе погиб военнослужащий ВСУ, еще трое получили осколочные ранения – штаб ООС

Один военнослужащий Вооруженных сил Украины погиб, еще трое получили осколочные ранения в результате обстрелов со стороны российских наемников на Донбассе. За минувшие сутки зафиксировано 8 нарушений режима тишины; с начала текущих суток субботы противник дважды открывал огонь, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение несовместимо с жизнью, еще трое военнослужащих получили осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи военных транспортировали в лечебное учреждение. Состояние их здоровья средней тяжести", – сказано в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук в субботу.

По состоянию на 7:00 субботы, 11 сентября, зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня. В частности в районе Новогнатовки противник применил запрещенные минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 122-мм. Вблизи Золотого-4 российские наемники вели огонь из ручных противотанковых гранатометов, подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

За прошедшие сутки, 10 сентября, зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня.

В районе Попасная противник трижды вел огонь с автоматических станковых гранатометов и минометов 120-калибра. Также были обстреляны украинские позиции у Золотого-4 из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вблизи Широкино и Водяного российские наемники применили гранатометы различных систем.

Кроме того, на Луганщине и Донетчине зафиксирован пролет двух враждебных беспилотников типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

В штабе подчеркнули, что на вражеские обстрелы украинские защитники открывали огонь.