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07:31 11.09.2021

"План трансформации Украины" Зеленского, предложенный во время встречи Байдену, базируется на всех проводимых в стране реформах – Маркарова

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"План трансформации Украины" Зеленского, предложенный во время встречи Байдену, базируется на всех проводимых в стране реформах – Маркарова

Основой "Плана трансформации Украины", который президент Владимир Зеленский предложил президенту США Джо Байдену во время встречи, является весь комплекс реформ, которые реализуются в стране, рассказала посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью "Европейская правда".

"Все реформы в (сфере) демократии, верховенства права - они все необходимы. Но то, что мы приехали представить, в том числе на ключевых встречах, которые у нас были в Пентагоне, Министерстве энергетики, Минторга (потому что у нас была большая делегация вместе с президентом) - они касались именно трансформации экономики: что именно мы хотим сделать в инфраструктуре, аграрной сфере, энергетике ... Потому что наша задача - усиливая нашу обороноспособность, параллельно максимально быстро усиливать нашу экономику", - цитирует Маркарову издание в пятницу вечером.

По ее словам, это конкретный план, в котором прописано нынешнее состояние дел в каждом из секторов и конкретные проекты по сметам, которые предложили американским партнерам - как государственным, международным финансовым институтам, так и бизнесу, и в рамках визита подписали много документов о сотрудничестве.

"Совершенно ясно, что для этого самого этого плана недостаточно. Базой для этого плана есть все другие реформы, которые мы делаем", - отметила Маркарова, добавив, что к таким относится и судебная реформа.

 

Теги: #сша #украина #реформы
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