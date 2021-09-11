События

04:27 11.09.2021

Байден по случаю годовщины терактов 11 сентября 2001 года призвал нацию к единству

2 мин читать
Байден по случаю годовщины терактов 11 сентября 2001 года призвал нацию к единству

Величайшей силой, объединяющей Америку перед лицом невзгод, назвал президент США Джо Байден теракты 11 сентября 2001 года.

Он выступил с обращением к нации по случаю 20-й годовщины терактов, которая унесли жизни почти 3 тыс. человек, и сказал: "Для 11 сентября - это главный урок. Его суть в том, что в самые уязвимые моменты(...) в битве за душу Америки единство - наша величайшая сила".

"Единство не означает, что мы должны верить в одно и то же. Мы должны иметь фундаментальное уважение и веру друг в друга и в эту нацию", - добавил он.

Президент почтил память погибших и раненых, и отметил, что "темные силы человеческой природы - страх и гнев, негодование и насилие" - не смогли подорвать единство Америки.

Байден и его супруга Джилл в субботу планируют посетить три места, пострадавшие от терактов: Всемирный торговый центр в Нью-Йорке, Пентагон, а также поле возле Шанксвилля в штате Пенсильвания, где разбился рейс 93 United Airlines. Вице-президент Камала Харрис отправится в Шанксвилл вместе со своим супругом Дугом Эмхоффом, а затем они присоединятся к Байденам в Пентагоне.

В Нью-Йорке церемония памяти традиционно начнется в 8:46 утра, когда первый угнанный террористами самолет врезался в северную башню торгового центра. В ходе церемонии будут зачитывать имена всех жертв с паузой в те минуты, когда произошли остальные теракты.

С аналогичным обращением по случаю годовщины терактов, в результате которых погибли 67 подданных Великобритании, выступил британский премьер-министр Борис Джонсон.

Он заявил, что "по прошествии 20 лет мы можем сказать, что террористы не смогли поколебать нашу веру в свободу и демократию".

"Они не смогли разлучить наши народы, или заставить нас отказаться от наших ценностей, или жить в постоянном страхе", подчеркнул премьер.

Сообщение будет озвучено на мероприятии, проходящем в Олимпийском парке Лондона, где установлена мемориальная скульптура, созданная из стали рухнувших башен Всемирного торгового центра в Нью-Йорке.

В этом году мероприятия в годовщину терактов пройдут на фоне недавнего вывода американцами и их союзниками сил из Афганистана и прихода там к власти движения "Талибан". Последний военно-транспортный самолет ВВС США покинул кабульский аэропорт 30 августа, эвакуировав оставшихся американских военных, осуществлявших его охрану, и дипломатов, которые работали на территории воздушной гавани, остававшейся их последним оплотом в столице Афганистана.

Теги: #президент #сша #теракт #годовщина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

01:50 11.09.2021
Случаи заболевания корью стали причиной приостановки США приема рейсов с афганскими беженцами - Белый дом

Случаи заболевания корью стали причиной приостановки США приема рейсов с афганскими беженцами - Белый дом

00:40 11.09.2021
Бортом лайнера Qatar Airways Кабул покинули 19 граждан США - Белый дом

Бортом лайнера Qatar Airways Кабул покинули 19 граждан США - Белый дом

21:40 10.09.2021
Нуланд: США готовы и к участию в Нормандском формате, и в параллельном с ним процессе

Нуланд: США готовы и к участию в Нормандском формате, и в параллельном с ним процессе

21:13 10.09.2021
Нуланд заверила, что выход США из Афганистана не отразится на отношениях с Украиной

Нуланд заверила, что выход США из Афганистана не отразится на отношениях с Украиной

21:13 10.09.2021
Нуланд заверила, что выход США из Афганистана не отразится на отношениях с Украиной

Нуланд заверила, что выход США из Афганистана не отразится на отношениях с Украиной

20:30 10.09.2021
США ожидают от Рады продвижения относительно законодательства по НАБУ и защиты его независимости, а также окончательных шагов по реформам в СБУ - замгоссекретаря США

США ожидают от Рады продвижения относительно законодательства по НАБУ и защиты его независимости, а также окончательных шагов по реформам в СБУ - замгоссекретаря США

20:29 10.09.2021
США призывают стороны объединиться в обновлении набсовета "Нафтогаза" и его исполнительного директора - Нуланд

США призывают стороны объединиться в обновлении набсовета "Нафтогаза" и его исполнительного директора - Нуланд

10:41 10.09.2021
Зеленский не ощущает давления со стороны США на экономическое взаимодействие Украины и Китая

Зеленский не ощущает давления со стороны США на экономическое взаимодействие Украины и Китая

07:54 10.09.2021
Си Цзиньпин в беседе с Байденом: проблемы в отношениях между КНР и США противоречат интересам двух стран и мира

Си Цзиньпин в беседе с Байденом: проблемы в отношениях между КНР и США противоречат интересам двух стран и мира

07:07 10.09.2021
Байден и Си Цзиньпин высказались за то, чтобы конкуренция между двумя странами не переросла в конфликт - Белый дом

Байден и Си Цзиньпин высказались за то, чтобы конкуренция между двумя странами не переросла в конфликт - Белый дом

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

США призывают стороны объединиться в обновлении набсовета "Нафтогаза" и его исполнительного директора - Нуланд

Детали спецмероприятия по задержанию "вагнеровцев" могли стать известны России в июле 2020 года - глава ВСК Рады

Разумков сообщил, что заразился коронавирусом

Разумков направил законопроект об олигархах в Венецианскую комиссию

Непосредственно международной спецоперации по "вагнеровцам" не было, проводилось спецмероприятие ГУР - глава ВСК

ПОСЛЕДНЕЕ

Обвинение первого замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Джелялова переквалифицировали с пособничества на участие в совершении диверсии

На данный момент в ходе учений "Запад 2021" не происходит подготовительных мероприятий по агрессии относительно Украины - Наев

Сценарии, которые отрабатываются на учениях "Запад 2021", несут очень серьезные риски - Кулеба

Венедиктова: для родственников потерпевших в сбитом рейсе МН17 важно установить виновных, а не приговоры и компенсация

Зеленский поручил правительству безотлагательно реставрировать костел Св. Николая

Зеленский звонил Лукашенко уже после задержания "вагнеровцев" - нардеп Безуглая

Талибы заявили, что задача женщин - не работать в правительстве, а рожать и воспитывать детей

Суд Франции инициировал расследование в отношении бывшего министра здравоохранения страны

Один из предполагаемых наемников ЧВК Вагнера оказался агентом спецслужб Беларуси - руководитель ВСК Рады

"Евросолидарность" о результатах ВСК по делу "вагнеровцев": представительница "Слуги народа" распространила откровенную ложь

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА