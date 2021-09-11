Обвинение первого замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Джелялова переквалифицировали с пособничества на участие в совершении диверсии

Во временно оккупированном Россией Крыму первого заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова обвиняют в участии в совершении диверсии. Ранее незаконно заключенный был обвинен в пособничестве в совершении диверсии, сообщил адвокат Николай Полозов.

"Сегодня в ходе следственных действий в УФСБ по РК и г.Севастополю Нариману Джелялову было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.281 УК РФ, то есть в совершении диверсии. Таким образом, следствие ФСБ переквалифицировало инкриминируемое Нариману деяние с пособничества в совершении диверсии на полноценное участие в совершении диверсии, чем ужесточило обвинение", – написал Полозов на своей странице в Фейсбук в пятницу.

Кроме того он отметил, что в рамках следственных действий, после предъявления обвинения был осуществлён допрос обвиняемого.

"Нариман Джелялов воспользовался правом обвиняемого не давать показания", – подчеркнул адвокат.

Помимо этого, следствие ознакомило Джелялова и его защитников Эмине Авамилеву Эмине Авамилева и Полозова с постановлениями о назначении ряда экспертиз, а также с некоторыми уже готовыми заключениями экспертов. "Всего на текущий момент назначено 12 экспертиз, некоторые из которых уже проведены", – уточнил адвокат.

Также он добавил, что следствие потребовало отобрать подписку о неразглашении с защитников Джелялова.

"Учитывая негативный прецедент с нашим коллегой адвокатом Иваном Павловым, защита заявила о необходимости конкретизации следствием сведений, представляющих тайну следствия, что было следствием удовлетворено", – написал он.

По словам Полозова, защитники Джелялова не вправе разглашать следующие сведения: показания лиц, ставших известными в ходе производства следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, за исключением показаний Джелялова Н.Э., а также сути и выводов экспертных исследований, производимых по уголовному делу, публикации выводов экспертов и данных участников досудебного производства.

"До начала следственных действий нам предоставили возможность поговорить с Нариманом наедине. Он сообщил, что содержат его в СИЗО Симферополя в двухместной камере с ещё одним сокамерником - фигурантом дела в отношении свидетелей Иеговы. Состояние здоровья Наримана Джелялова удовлетворительное, моральный настрой позитивный. Условия содержания и отношения персонала СИЗО удовлетворительные", – говорится в сообщении.

Вместе с тем Полозов подчеркнул, что негативными моментами в СИЗО является отсутствие холодильника, что затрудняет хранение продуктов питание и не до конца закрывается окно, что с понижением температуры может стать проблемой.

"Нариман просил передать всем, что он благодарит за поддержку и неравнодушие и просит не забывать про Асана и Азиза, являющихся фигурантами этого дела, а также не забывать о всех политзаключённых", – резюмировал Полозов.

Как сообщалось, 10 сентября Верховная Рада осудила обыски, похищения и аресты крымских татар Россией во временно оккупированном Крыму.

Соответствующее заявление о незаконном задержании первого заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова и других представителей коренного крымскотатарского народа Крыма на временно оккупированной территории Автономной республики Крым государством-агрессором Российской Федерацией (постановление №6007) поддержали 293 народных депутата.

Украинский парламент призвал национальные правительства и парламенты иностранных государств, международные организации и их парламентские ассамблеи осудить новую волну репрессий Российской Федерации против коренного крымскотатарского народа во временно оккупированном Крыму, и применить ограничительные меры против всех причастных к организации, управлению и выполнению этих преступлений.