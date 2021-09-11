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00:40 11.09.2021

Бортом лайнера Qatar Airways Кабул покинули 19 граждан США - Белый дом

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Бортом лайнера Qatar Airways Кабул покинули 19 граждан США - Белый дом

Самолет Qatar Airways в пятницу вывез из Кабула 19 граждан США; еще двое американцев и 11 человек, имеющих право на проживание на территории США, покинули Афганистан по земле, через пограничный переход с одной из соседних стран, сообщает Белый дом.

"Сегодня американская администрация оказала содействие в том, чтобы американские граждане и люди, имеющие право на проживание в США, покинули Афганистан. 19 граждан США вылетели из Кабула чартерным рейсом Qatar Airways, еще два гражданина США и 11 человек, имеющих право на проживание в США, использовали наземный путь", - говорится в сообщении Белого дома.

В администрации США заверили, что продолжат предпринимать усилия по обеспечению безопасного перемещения из Афганистана американских граждан, тех, кто имеет право проживать в США, и афганцев, которые работали с американцами и хотят покинуть страну.

"Мы чрезвычайно благодарны Катару за предпринимаемые усилия в обеспечении миссий в международном аэропорту Кабула и за помощь с безопасными чартерными рейсами", - отмечается в документе.

Ранее американский телеканал CNN сообщил о том, что второй после прихода к власти в Афганистане движения "Талибан" пассажирский лайнер в пятницу вылетел из аэропорта Кабула.

По данным телеканала, рейс совершил самолет авиакомпании Qatar Airways.

Это уже второй рейс, который вывез из Кабула пассажиров после завершения эвакуации иностранных сил из Афганистана.

Первый международный коммерческий рейс из Кабула отправился в Доху в четверг. По данным CNN, рейс совершил самолет Boeing 777 авиакомпании Qatar Airways - на борту были десятки иностранных граждан, в том числе американцы: это был первый отъезд иностранцев из Афганистана после завершения в конце августа вывода иностранных сил из этой страны.

Как сообщалось, талибы позволили 200 гражданам США и другим иностранцам, которые не смогли покинуть Афганистан до 31 августа, сделать это теперь.

Ранее стало известно, что спецпредставитель США Залмай Халилзад оказал давление на "Талибан", добиваясь, чтобы талибы разрешили вывоз новой группы иностранцев.

Теги: #эвакуация #сша #афганистан #катар
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