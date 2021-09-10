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23:28 10.09.2021

Сценарии, которые отрабатываются на учениях "Запад 2021", несут очень серьезные риски - Кулеба

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Сценарии, которые отрабатываются на учениях "Запад 2021", несут очень серьезные риски - Кулеба

Сценарии, которые отрабатываются на учениях "Запад 2021", несут очень серьезные риски, поэтому необходимо внимательно за ними следить, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Что касается учений "Запад 2021", то мы должны очень внимательно за ними следить. Именно делают наши военные и дипломаты, потому что те сценарии, которые там отрабатываются, несут очень серьезные риски. И все мы понимаем, что если Россия поглотит Беларусь в той или иной форме, то мы получим еще тысячу километров источника опасности для суверенитета и территориальной целостности Украины", - сказал Кулеба в эфире "Свободы слова Савика Шустера" в пятницу.

 

Теги: #риски #учения #россия #беларусь
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