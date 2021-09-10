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23:15 10.09.2021

На данный момент в ходе учений "Запад 2021" не происходит подготовительных мероприятий по агрессии относительно Украины - Наев

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На данный момент в ходе учений "Запад 2021" не происходит подготовительных мероприятий по агрессии относительно Украины - Наев

На данный момент в ходе совместных учений России и Беларуси "Запад 2021" не происходит подготовительных мероприятий по агрессии относительно Украины, сообщил командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.

"Эти учения задекларированы, как совместные учения Вооруженных сил РФ и Вооруженных сил Республики Беларусь, они проходят на известном количестве полигонов, нам известно количество этих войск, и на данное время, прямо сейчас, непосредственной угрозы, в частности создания ударных группирований, также соответствующих подготовительных мероприятий по агрессии относительно Украины, не видно", - сказал Наев в эфире "Свободы слова Савика Шустера" в пятницу.

В то же время он отметил, что обстановка динамичная, и разведывательные органы Украины отслеживают ситуацию, а военные руководители страны осведомлены с ситуацией.

"Мы знаем, когда, что и какие адекватные мероприятия сделать", - добавил Наев.

Командующий Объединенных сил ВСУ указал, что в официальной легенде учений Украина рассматривается как нейтральное государство.

"Легенда, которая официально делегирована Министерством обороны РФ и Генеральным штабом Вооруженных сил РФ, звучит так, что вооруженные силы союзнического государства будут бороться с незаконными вооруженными формированиями, которые пребывают на территории союзнического государства. Непосредственно в официальных данных, которые они озвучили, Украина рассматривается как нейтральное государство. Но все это официально, соответственно, мы взрослые люди, которые оценивают не только то, что нам говорят, но и то, что является подтекстом", - подчеркнул Наев.

 

Теги: #учения #россия #угроза #беларусь
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