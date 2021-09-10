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22:28 10.09.2021

Венедиктова: для родственников потерпевших в сбитом рейсе МН17 важно установить виновных, а не приговоры и компенсация

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Венедиктова: для родственников потерпевших в сбитом рейсе МН17 важно установить виновных, а не приговоры и компенсация

Общая цель работы совместной следственной группы и суда в Нидерландах – установление виновных по делу о сбитом в небе над Донбассом рейсе МН17 "Малазийских авиалиний", отмечает генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

В пятницу вечером в эфире программы "Свобода слова" Савика Шустера", отвечая на вопрос о том, есть ли шанс узнать правду относительно обстоятельств сбития самолета, генпрокурор сказала: "Не только есть шанс. Мы над этим работаем, пять совместных следственных групп под руководством Нидерландов - 7 лет".

Генпрокурор продолжила: "Я наблюдала вчера за судом (судебным заседанием по делу о сбитом рейсе МН17 в комплексе юстиции "Схипхол", Нидерланды – ИФ) непосредственно. Не то, что шанс, это наша совместная цель. О чем говорят родственники потерпевших? "Нам надо знать, кто в этом виновен". Не стоит вопрос компенсации, не стоит вопрос срока приговора, - это важно для справедливости и правосудия. Но всем им, всем нам надо знать ответ – кто виновен".

Венедиктова напомнила, что следствие по факту сбития MH-17 продолжается. "Это сложно делать. Потому что территория оккупирована. Но у нас есть два направления расследования. Первое - кто был тот экипаж, который непосредственно нажимал кнопки. И второе направление – кто давал приказы на пересечение машин, кто отдавал другие приказы. Мы ищем ответы на эти вопросы", - подчеркнула генпрокурор.

При этом Венедиктова призвала не политизировать эту тему и отметила, что материалы по сбитому самолету находятся на рассмотрении не только в суде Нидерландов, и в международных инстанциях.

"Давайте будем все на одной стороне и дождемся приговоров… Мы видим, что судебный процесс идет надлежащим образом, объективно, непредвзято, и для Украины это - "золотой стандарт" правосудия", - отметила она.

Генпрокурор рассказала, что встречалась с родственниками потерпевших. "Для них это не просто беда и боль, для них это жизнь без жизни", - добавила Венедиктова.

Как сообщалось, самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Две трети пассажиров - подданные Нидерландов. Расследование причин катастрофы ведет Международная следственная группа (ССГ), в которую вошли представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии.

В сентябре 2016 года группа обнародовала выводы, согласно которым лайнер был сбит ракетой, запущенной из ЗРК "Бук", а год назад объявила о принадлежности "Бука" к российской 53-й зенитно-ракетной бригаде, дислоцированной в Курске.

19 мая 2019 года были названы четыре подозреваемых в причастности к гибели авиалайнера: Гиркин (Стрелков), Дубинский, Пулатов и Харченко, которые были объявлены в международный розыск. Они обвиняются в убийстве 298 пассажиров самолета и его крушении.

9 марта в Нидерландах в судебном комплексе Схипхол близ Амстердама начался судебный процесс над четырьмя обвиняемыми в трагедии рейса МН17 "Малайзийской авиакомпании". На скамье подсудимых должны были быть три гражданина России и один украинец – Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Только один из них – Пулатов, представлен адвокатами из нидерландской фирмы, которым помогает русский адвокат Кутина. Суд проходил в отсутствие обвиняемых.

Суд в деле о сбитом МН17 будет готов огласить приговор в конце 2022 года, сообщил председательствующий судья Хэндрик Стэйнхаус.

Теги: #мн17 #цель #суд
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