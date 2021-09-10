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22:09 10.09.2021

Зеленский поручил правительству безотлагательно реставрировать костел Св. Николая

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Зеленский поручил правительству безотлагательно реставрировать костел Св. Николая

С целью поддержки и охраны культурного наследия Украины президент Владимир Зеленский поставил правительству задачу обеспечить проведение реставрации в костеле Святого Николая в Киеве, который пострадал от пожара в ночь на 4 сентября, сообщила пресс-служба главы государства.

"Прошу принять безотлагательные меры по обеспечению проведения реставрационных работ в памятнике архитектуры национального значения - костеле Святого Николая, пострадавшем от пожара и установления там нового органа", - говорится в письме главы государства на имя премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Зеленский отметил необходимость до конца указанных работ организовать концертную деятельность творческих коллективов и отдельных исполнителей Национального дома органной и камерной музыки на других сценических площадках для недопущения уничтожения известного национального учреждения культуры.

Глава государства также обратил внимание главы правительства на необходимость активизировать реализацию проекта "Дом музыки" - в соответствии с Указом президента от 18 августа 2020 № 329 "О мерах по поддержке сферы культуры, охраны культурного наследия, развития креативных индустрий и туризма".

О результатах проведенных работ Шмыгаль должен информировать Зеленского ежемесячно.

В Офисе президента напомнили, что согласно предварительной информации ГСЧС, пожар в костеле произошел из-за короткого замыкания в органе во время репетиции артистов Национального дома органной и камерной музыки Украины, располагавшегося в этом здании. Огонь охватил 80 кв. м и повредил внутреннее убранство исторического здания и уникальный орган. Перекрытия костела не пострадали. Погибших и травмированных не было.

Как сообщалось, 18 августа 2020 года президент Украины издал указ о реализации проекта "Дом музыки" и решении вопроса его размещения. 16 сентября 2020 года Кабинет министров Украины поручил Министерству культуры и информационной политики обеспечить до конца 2023 года реализацию Дома музыки, перемещении туда ГП "Национальный дом органной и камерной музыки Украины", а также передачу в постоянное бесплатное пользование прихода здание костела св. Николая.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщал, что на восстановление храма, по предварительным оценкам, понадобится на менее 75 млн грн. По его словам, средства, которые перечисляют представители бизнеса, пойдут именно на противоаварийные работы. Предполагается, что они начнутся в середине октября.

Вечером 3 сентября мэр украинской столицы Виталий Кличко написал в Telegram-канале, что в центре Киева загорелся костел Святого Николая. Возгорание произошло между первым и вторым этажами и быстро распространилось на кровлю здания. Как заявили в Минкульте, здание сильно не пострадало.

Поздно вечером в этот день пожар был потушен, никто из людей не пострадал.

Позднее Ткаченко сообщил, что огонь уничтожил уникальный орган, который размещался в здании.

7 сентября Киевско-Житомирский диоцез Римско-католической церкви в Украине призвал немедленно передать пострадавший в пожаре костел Святого Николая по ул. Большой Васильковской, 75 в Киеве в управление прихода.

Теги: #киев #костел #зеленский
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