События

21:40 10.09.2021

Нуланд: США готовы и к участию в Нормандском формате, и в параллельном с ним процессе

2 мин читать
Нуланд: США готовы и к участию в Нормандском формате, и в параллельном с ним процессе

США готовы и к участию в Нормандском формате, и в параллельном с ним процессе, заявила заместитель государственного секретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

"Относительно переговорного формата, вы знаете, что в администрации Обамы я и другие принимали участие в формате, параллельном с Нормандским. Германия и Франция были в Нормандском формате с Украиной и Россией, и потом мы в поддержку целей и стремлений говорили с Москвой и Киевом, чтобы попытаться поддержать, закрыть пробелы и добавить нашу долю креативности. Эти усилия не значительно продвинулись. Что мы сказали Украине, России, европейцам - это то, что мы готовы повторно участвовать в любом виде - то ли в Нормандском формате или снова в параллельной поддержке, если наша сторона увидит способ, которым мы можем помочь", - сказала Нуланд на конференции YES Brainstorming в Киеве в пятницу.

Она отметила, что, по ее данным, несколько дней назад или в четверг состоялась встреча советников президентов Украины и РФ Ермака и Козака, также советников президентов Франции и Германии.

"Она (встреча – ИФ) была по крайней мере более позитивной в тоне. Если этот процесс оживет и приобретет какую то жизнь - мы готовы помочь", - подчеркнула она.

Нуланд указала, что во время встречи президент США Байден заверил президента РФ Путина в приверженности США Украине и их намеренье продолжать поддерживать ее суверенитет, нужды в безопасности и обороне.

"Я думаю, вы знаете, насколько президент Байден исторически привержен Украине, ее суверенитету и независимости. Так что Украина в значительной степени фигурировала и на встрече один на один и на более широкой встрече, включая, как мы публично заявляли и как сказал президент, абсолютно давая понять президенту Путину приверженность Соединенных Штатов Украине и наше намеренье продолжать поддерживать ее суверенитет, нужды в безопасности и обороне", - пояснила она.

По ее словам, также Байден заявил Путину, что санкции США против РФ останутся в силе "пока причина, по которой они были введены, не решена".

Кроме того, Нуланд обратила внимание на то, что когда президент Украины Владимир Зеленский посещал США, было подчеркнута важность того, чтобы Черное море оставалось открытым для международной навигации и что свобода навигации в нем уважается.

"Я думаю, что это место, за которым мы действительно должны следить в ближайшие годы, и мы должны ускорить наши усилия, чтобы работать вместе, чтобы сохранить Черное море открытым и свободным", - считает замгоссекретаря.

YES Brainstorming организовано Ялтинской европейской стратегией (YES) и Фондом Виктора Пинчука.

Теги: #нормандский_формат #сша #участие
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:13 10.09.2021
Нуланд заверила, что выход США из Афганистана не отразится на отношениях с Украиной

Нуланд заверила, что выход США из Афганистана не отразится на отношениях с Украиной

21:13 10.09.2021
Нуланд заверила, что выход США из Афганистана не отразится на отношениях с Украиной

Нуланд заверила, что выход США из Афганистана не отразится на отношениях с Украиной

20:30 10.09.2021
США ожидают от Рады продвижения относительно законодательства по НАБУ и защиты его независимости, а также окончательных шагов по реформам в СБУ - замгоссекретаря США

США ожидают от Рады продвижения относительно законодательства по НАБУ и защиты его независимости, а также окончательных шагов по реформам в СБУ - замгоссекретаря США

20:29 10.09.2021
США призывают стороны объединиться в обновлении набсовета "Нафтогаза" и его исполнительного директора - Нуланд

США призывают стороны объединиться в обновлении набсовета "Нафтогаза" и его исполнительного директора - Нуланд

10:41 10.09.2021
Зеленский не ощущает давления со стороны США на экономическое взаимодействие Украины и Китая

Зеленский не ощущает давления со стороны США на экономическое взаимодействие Украины и Китая

07:54 10.09.2021
Си Цзиньпин в беседе с Байденом: проблемы в отношениях между КНР и США противоречат интересам двух стран и мира

Си Цзиньпин в беседе с Байденом: проблемы в отношениях между КНР и США противоречат интересам двух стран и мира

07:07 10.09.2021
Байден и Си Цзиньпин высказались за то, чтобы конкуренция между двумя странами не переросла в конфликт - Белый дом

Байден и Си Цзиньпин высказались за то, чтобы конкуренция между двумя странами не переросла в конфликт - Белый дом

06:07 10.09.2021
Байден объявил требования вакцинации против COVID-19, которые затронут около 100 млн американцев

Байден объявил требования вакцинации против COVID-19, которые затронут около 100 млн американцев

03:01 10.09.2021
Умер актер Арт Метрано, известный по роли в фильмах "Полицейская академия"

Умер актер Арт Метрано, известный по роли в фильмах "Полицейская академия"

01:03 10.09.2021
США глубоко обеспокоены кризисом в управлении "Нафтогазом Украины"

США глубоко обеспокоены кризисом в управлении "Нафтогазом Украины"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

США призывают стороны объединиться в обновлении набсовета "Нафтогаза" и его исполнительного директора - Нуланд

Детали спецмероприятия по задержанию "вагнеровцев" могли стать известны России в июле 2020 года - глава ВСК Рады

Разумков сообщил, что заразился коронавирусом

Разумков направил законопроект об олигархах в Венецианскую комиссию

Непосредственно международной спецоперации по "вагнеровцам" не было, проводилось спецмероприятие ГУР - глава ВСК

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский звонил Лукашенко уже после задержания "вагнеровцев" - нардеп Безуглая

Талибы заявили, что задача женщин - не работать в правительстве, а рожать и воспитывать детей

Суд Франции инициировал расследование в отношении бывшего министра здравоохранения страны

Один из предполагаемых наемников ЧВК Вагнера оказался агентом спецслужб Беларуси - руководитель ВСК Рады

"Евросолидарность" о результатах ВСК по делу "вагнеровцев": представительница "Слуги народа" распространила откровенную ложь

Верховный суд оставил без изменений приговоры "торнадовцам"

Детали спецмероприятия по задержанию "вагнеровцев" могли стать известны России в июле 2020 года - глава ВСК Рады

В "Евросолидарности" считают, что цель сегодняшнего ВСК по "вагнеровцам" – Зеленский и Офис президента

Разумков сообщил, что заразился коронавирусом

Порошенко не мог санкционировать спецмероприятие ГУР Минобороны по делу "вагнеровцов" - нардеп Безуглая

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА