Зеленский звонил Лукашенко уже после задержания "вагнеровцев" - нардеп Безуглая

Президент Украины Владимир Зеленский связывался по телефону с президентом Беларуси Александром Лукашенко, которого не признают законно признанным ЕС и США, уже после задержания предполагаемых членов ЧВК Вагнера, заявила руководитель следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины Марьяна Безуглая (фракция "Слуга народа").

"Президент звонил Лукашенко уже после того, как "вагнеровцы", все эти 33-ти человека, были задержаны, 5 августа. Он просил об экстрадиции (граждан Украины, которые были среди задержанных наемников ЧВК Вагнера - ИФ). Вполне естественно, просить об экстрадиции лиц, которые по нашей информации, приобщены к агрессии Российской Федерации на востоке", - сказала Безуглая на брифинге в пятницу.

Вместе с тем она сообщила, что в Офисе президента Украины проходили определенные консультации по поводу данного специального разведывательного мероприятия, когда "возникли предостережения о контролируемости ситуации со стороны украинской стороны".

"На этих консультациях, предполагаемо, рассматривались разные сценарии, в том числе и форсированный относительно посадки самолёта, что было признано откровенно рискованным мероприятием, которое могло бы иметь даже катастрофические последствия для Украины", - уточнила Безуглая.