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21:13 10.09.2021

Нуланд заверила, что выход США из Афганистана не отразится на отношениях с Украиной

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Нуланд заверила, что выход США из Афганистана не отразится на отношениях с Украиной

Заместитель государственного секретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заверила, что выход США из Афганистана не отразится на отношениях с Украиной.

"Я думаю, вы спрашиваете, означает ли наш выход из Афганистана, что мы больше не заботимся или не имеем стратегических интересов в Украине. Я думаю, что нет большего образца нашей продолжающейся приверженности суверенитету, территориальной целостности, независимости и европейским стремлениям Украины, чем саммит, который только что прошел между президентом Байденом и президентом Зеленским, буквально, через день после завершения нашей эвакуации из Афганистана", - сказала Нуланд на конференции YES Brainstorming в Киеве в пятницу.

По ее славам, в ходе встречи "богатая повестка дня" была не только в Овальном кабинете, но также относительно будущего отношений Украины и США, включая новый форум между государственным секретарем и министром иностранных дел и новый форум между министрами обороны США и Украины, а также приверженность "делать больше в киберсфере, противодействия агрессии РФ и поддержки реформ в Украине".

Кроме того, Нуланд поблагодарила Украину за помощь в эвакуации из Афганистана.

"Позвольте мне начать с благодарности нашим украинским хозяевам за все, что они сделали во время периода эвакуации, чтобы увезти иностранцев, а также афганцев, которые находились в опасности, из Афганистана", - отметила она.

YES Brainstorming организовано Ялтинской европейской стратегией (YES) и Фондом Виктора Пинчука.

Теги: #сша #афганистан #последствия
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