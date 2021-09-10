Талибы заявили, что задача женщин - не работать в правительстве, а рожать и воспитывать детей

Представитель движения "Талибан" Сайед Зекрулла Хашими подтвердил, что женщина не займет ни одной должности в новом правительстве Афганистана, поскольку задача женщин заключается в том, чтобы рожать детей и давать им образование, передает телеканал Tolo News.

"Нет необходимости в том, чтобы женщины состояли в кабинете (министров)", - сказал Хашими в интервью телеканалу.

"Женщины Афганистана дают жизнь народу Афганистана, обучают исламской этике. Женщина не может выполнять работу в министерстве", - добавил представитель талибов.

Он указал, что такая работа является для женщины непосильной.

"Вы пытаетесь взвалить на ее шею то, что она не может нести", - отметил Хашими.

Более того, представитель "Талибана" усмотрел в идее предоставить женщине работу в правительстве связь с проституцией.

"За последние 20 лет, что бы ни говорили об этом СМИ, США и их марионеточное правительство, разве это не представляло собой ни что иное, как проституцию на рабочем месте?" - заявил Хашими.

В последние дни афганские женщины активно принимали участие в протестах против правительства, которое не включает в состав женщин и представителей групп меньшинств.

В августе боевики движения "Талибан" пообещали, что их правление будет мягче, чем в 1990-х годах. В частности, они обещали не лишать женщин Афганистана права получать образование вплоть до университетского и работать. При этом талибы заявили, что девочки и мальчики, а также мужчины и женщины не могут находиться в одном кабинете при обучении в школах и университетах.

Кроме того, талибы обязали женщин, проходящих обучение в частных университетах и колледжах, во время занятий носить никаб - закрывающий лицо мусульманский головной убор с прорезью для глаз. Кроме того, движение "Талибан" настаивает, чтобы в университеты был отдельный вход для женщин. Также они велели принять меры, чтобы учащиеся обоих полов не пересекались в перерывах между занятиями и при выходе из учебных заведений.

Как сообщил на этой неделе заместитель главы комиссии "Талибана" по культуре Ахмадулла Васик в интервью австралийскому SBS News, женщинам, включая спортсменок из национальных сборных, нельзя заниматься спортом в Афганистане.

"Я не думаю, что женщинам можно будет играть в крикет, потому что женщинам необязательно играть в крикет. В крикете они могут столкнуться с ситуацией, в которой их лица и тела не будут закрыты. Ислам не позволяет женщинам показываться в таком виде. В эру масс-медиа будут появляться фото и видео, и люди будут их смотреть. Ислам и Исламский Эмират не позволяют женщинам играть в крикет или заниматься любым видом спорта, где видны их лица и фигуры", - заявил Васик. Он также отметил, что Ислам позволяет женщинам выходить на улицу только по необходимости, а спорт не является необходимостью.