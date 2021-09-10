Суд Франции инициировал расследование в отношении бывшего министра здравоохранения страны

Судебные власти Франции в пятницу открыли расследование в отношении бывшего министра здравоохранения страны Аньес Бюзин, сообщает французское издание Mediapart.

По данным издания, расследование начато по фактам угрозы жизням других людей при урегулировании санитарного кризиса, связанного с распространением COVID-19, а также в связи с тем, что Бюзин не предпринимала должных действий для противостояния угрозе, которую представляет коронавирус.

Пока в рамках этого расследования она проходит как "дополнительный свидетель", отмечает Mediapart.

Бюзин возглавляла минздрав Франции с мая 2017 года по февраль 2020 года.