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20:29 10.09.2021

США призывают стороны объединиться в обновлении набсовета "Нафтогаза" и его исполнительного директора - Нуланд

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США призывают стороны объединиться в обновлении набсовета "Нафтогаза" и его исполнительного директора - Нуланд

США призывают стороны объединиться в обновлении набсовета НАК "Нафтогаз Украины" и его исполнительного директора, сообщила заместитель государственного секретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

"Вчера мы заявили о нашей обеспокоенности в связи с продолжающимся кризисом лидерства в "Нафтогазе", включая факт, что некоторые из международных наблюдателей ушли в отставку. Так что мы призываем стороны объединиться в обновлении набсовета "Нафтогаза" и его исполнительного директора, и сделать это в манере, отвечающей принципам управления Организации экономического сотрудничества и развития", - сказала Нуланд на конференции YES Brainstorming в Киеве в пятницу.

Теги: #нафтогаз #сша #украина
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