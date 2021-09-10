Верховный суд оставил без изменений приговоры "торнадовцам"

Коллегия судей Третьей судебной палаты Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда оставила без изменений судебные решения в отношении лиц, связанных с расформированной ротой "Торнадо".

Как сообщается на странице Верховного суда в соцсети Фейсбук, "торнадовцы", в частности были осуждены за "незаконное лишение свободы человека, вымогательство, пытки, доведение до самоубийства, самовольное присвоение властных полномочий".

С постановлением Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда по делу №56/16332/15-к (производство № 51-705км20) можно будет ознакомиться в Едином государственном реестре судебных решений.