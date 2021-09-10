Детали спецмероприятия по задержанию "вагнеровцев" могли стать известны России в июле 2020 года - глава ВСК Рады

Детали разведывательного специального мероприятия по задержанию наемников ЧВК "Вагнера" могли стать известны РФ в июле 2020 года, заявила председатель временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины Марьяна Безуглая.

"В июле (2020 года - ИФ)... возможно, ещё на этапе сбора информации об этих людях (наемниках ЧВК Вагнера - ИФ), скорее всего, очевидно, детали стали известны Российской Федерации. Но политическая ситуация в Беларуси была очень сложной, и далее события развивались таким образом, что фактически произошло взаимодействие между собой, некая контригра, троих спецслужб - Украины, Беларуси и Российской Федерации", - сказала она на брифинге в пятницу.

Однако, по данным, которые обрабатывает парламентская ВСК, прямой координации по этому вопросу у белорусских спецслужб и РФ "не предусматривалось и не было".

При этом Безуглая уточнила, что основным сценарием реализации этого специального разведывательного мероприятия по "вытягиванию" из территории РФ и задержанию предусматриваемых боевиков состоял в том, чтобы осуществить доставить их самолётом с Москвы в Стамбул. Но в связи с карантинными ограничениями позже был принято решение о замене рейса на "Минск-Стамбул".

"Не предусматривалось какой-то принудительной посадки, а основной сценарий предусматривал просто перевозку и, соответственно, задержание в рамках международного правового взаимодействия, потому что были данные, что среди тех 33-х лиц, которые были отобраны (как члены ЧВК Вагнера - ИФ), многие принимали участие в войне в Сирии, а более 20-ти - в вооруженной агрессии Российской Федерации в Украине", - объяснила парламентарий.

По данным ВСК, "вагнеровцев" должны были задержать по прибытию в Стамбул "в силу того, что такие лица проходят по разным базам данных и, соответственно, задерживаются в каждой цивилизованной стране, а учитывая их участия в сирийской войне, то в Турции - тем более".

В то же время она подчеркнула, что это спецмероприятие не было совместной спецоперацией с международными партнёрами Украины или же спецслужбами других стран.

Кроме того, Безуглая добавила, что среди дополнительных сценариев данного разведывательного мероприятия ГУР Минобороны была и посадка самолёта, в том числе и принудительная.