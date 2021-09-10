В "Евросолидарности" считают, что цель сегодняшнего ВСК по "вагнеровцам" – Зеленский и Офис президента

Цель сегодняшнего заседания временной следственной комиссии (ВСК) по делу "вагнеровцев" – "вытянуть" президента Украины Владимира Зеленского и Офис президента из-под статьи о государственной измене, заявляет народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Николай Величкович.

"Безуглая (председатель ВСК – ИФ) и ВСК из "Слуг" пытаются выгородить Зеленского и тех, кто был у него на том совещании, когда рассматривался вопрос по операции с "вагнеровцами". Для нас непонятно, почему не вызывают на заседание ВСК Ермака, а также присутствовавших на заседании. Когда сегодня Безуглая давала брифинг, она уже обнародовала определенные выводы комиссии, в то время как офицеры, которые сегодня пришли на заседание, готовы были давать показания "ВСК" по операции, именно офицеры, которые были причастны к этой операции - их еще не заслушали. А Безуглая уже дала свои выводы и свое видение", - подчеркнул Величкович.

Так, по словам нардепа, сегодняшнее заседание – "это операция по отмыванию Офиса президента, вытягивание из-под статьи о государственной измене".

Говоря о материалах, которые опубликовал американский CNN, нардеп отметил: "Автор этих материалов ездил с Зеленским на передовую. Его Офис президента восхвалял как профессионального журналиста. Если чиновники на Банковой не знают, кто этот автор, то они должны были поинтересоваться стандартами CNN. Они пока не проверят информацию из нескольких источников, материалы не публикуются", - отмечает народный депутат.

Величкович также добавил: "То, что мы услышали, это унижение наших спецслужб. Это плевок нашим военным, нашим ребятам, которые служат Украине и проводят такие уникальные спецоперации".

Депутат подчеркнул, что должна быть создана отдельная ВСК по "вагнеровцам".