11 сентября: Какой сегодня праздник

11 сентября отмечают День украинского кино, День физической культуры и спорта. православные верующие чтят память святого Иоанна Крестителя. Сегодня эфиопский Новый год и День учителя в Аргентине, а также Праздник ласкового обращения.

День украинского кино

Профессиональный праздник работников кинематографии — День украинского кино — установлен Указом Президента в 1996 году и отмечается ежегодно во вторую субботу сентября.

Первая украинская киносъемка состоялась в сентябре 1896 года в Харькове, где фотограф Альфред Федецкий снял несколько хроникальных сюжетов, а в декабре он же устроил первый киносеанс в Харьковском оперном театре.

В 1922 году было основано Всеукраинское фотокиноуправление, которому удалось реконструировать одесское и ялтинское предприятия, а в 1928 году ввести в строй Киевскую кинофабрику (будущую Киевскую киностудию им. А. Довженко). В 1930 г. в Украине создан первый звуковой фильм –"Симфония Донбасса", документальная лента режиссера Д. Вертова.

Украинская киношкола известна во всем мире, благодаря Александру Довженко и Ивану Кавалеридзе, Марку Донскому, Сергею Параджанову, Леониду Быкову, Леониду Осыке, Ивану Мыколайчуку и их многим талантливым творческим последователям. На протяжении последних лет в украинский кинематограф пришло новое поколение кинохудожников.

Также во вторую субботу сентября отмечают День физической культуры и спорта Украины (указ Президента № 340/94 от 29 июня 1994 года). Его главная цель — приобщение населения Украины к занятиям спортом и физкультурой, а также — пропаганда активного здорового образа жизни.

Европейские виды спорта, такие как футбол и борьба, начали распространяться в Украине с конца 19 века. Много побед одержали украинские спортсмены, выступая в разных видах спорта в составе сборных команд СССР. Легендами украинского спорта являются: прыгун Сергей Бубка, футболисты Олег Блохин и Игорь Беланов, отмеченные "золотым мячом" как лучшие футболисты Европы.

Всего украинскими спортсменами было завоевано больше четырехсот олимпийских медалей. И сегодня новое поколение продолжает успешно выступать на мировых спортивных аренах.

В украинских учебных заведениях в этот день, или в преддверии, организуются всевозможные конкурсы и соревнования по физической культуре и спорту. Еще одна из традиций данного праздника — чествование ветеранов украинского спорта.

Праздник ласкового обращения.

11 сентября – самый удачный повод подарить близкому человеку немного нежности и тепла "просто так". В этот день приветственные обращения и дружеская беседа могут стать началом для новых, более теплых отношений. Все дело в том, что 11 сентября считается праздником ласкового обращения. Поэтому в этот день можно смело использовать в разговоре ласковые и нежные словечки, не боясь обнаружить свою симпатию. Также нужно просто проявить чуть больше терпимости к окружающим и дорогим людям.

Праздник ласкового обращения – это повод прожить в комфортной атмосфере на один день больше, чем иногда позволяют обстоятельства. Для влюбленных праздник является днем свободных проявлений нежности, когда можно слегка "пренебречь" условностями и не стесняться существующих отношений.

Церковный праздник сегодня — Усекновение главы Иоанна Предтечи. Христианская церковь вспоминает, как погиб великий пророк — человек, который крестил самого Иисуса Христа. В память усекновения главы святого Иоанна Крестителя Церковью установлен праздник и строгий пост, как выражение скорби христиан о насильственной смерти великого Пророка. В этот день проводится также поминовение усопших воинов.

В этот день действуют очень строгие запреты, которые нельзя нарушать ввиду религиозного праздника: нельзя брать в руки острые предметы, так как это напоминает о мученической смерти святого; резать круглые по форме продукты: арбуз, капусту, круглый хлеб, равно как и продукты красного цвета; играть свадьбу, проводить венчание и крестины; нельзя веселиться, танцевать.

Традиции:

В этот день считалось, что настоящее лето закончилось. Верующие люди придерживаются строго поста.

С 11 сентября обычно начинается "бабье лето", которое длится до 22 сентября.

В этот день убирают корнеплоды.

Приметы:

Если в этот день болит голова, то необходимо помолиться Иоанну Предтече, и боль отступит.

Иван постный пришел, лето красное увел.

Лебедь летит к снегу, а гусь к дождю.

Гуся увидеть в небе — к дождю, лебедя — к снегу.

Скворцы долго не улетают — к сухой осени.

Много грачей — солнечная погода продлится еще долгое время.

Именины: Ян, Иван, Иоанн, Исакий.

В этот день:

1888 — На открытии промышленной выставки в Торонто произведена первая в мире запись человеческого голоса;

1930 — Агата Кристи вышла замуж за археолога Макса Маллоуэна;

1962 — "Битлз" завершили запись своего первого сингла Love Me Do/P.S I Love You;

1986 — В Польше объявлено об освобождении всех политзаключённых;

1988 — Эстонский язык провозглашён государственным в Эстонии;

1990 — Президент США Джордж Буш-старший в своем телевизионном выступлении перед нацией по поводу Кувейтского кризиса впервые после окончания холодной войны использует термин "Новый мировой порядок";

1993 — В Киеве открыт памятный знак жертвам Голодомора;

1997 — На референдуме большинство жителей Шотландии одобрило идею создания шотландского парламента, независимого от Лондона;

2001 — террористическая атака в США на Всемирный торговый центр и Пентагон. Помимо 19 террористов-самоубийц, в результате атак погибли 2977 человек, еще 24 были объявлены пропавшими без вести.