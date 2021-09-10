Непосредственно международной спецоперации по "вагнеровцам" не было, проводилось спецмероприятие ГУР - глава ВСК

Санкционированной спецоперации касательно принудительной посадки турецкого самолета с наемниками ЧВК Вагнера в Украине не было, а проводилось специальное разведывательное мероприятие, заявила председатель временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины Марьяна Безуглая (фракция "Слуга народа").

"Непосредственно санкционированной спецоперации касательно принудительной посадки турецкого самолёта с "вагнеровцами" в Украине не было. Но было специальное разведывательное мероприятие, которое проводилось в рамках постоянной работы Главного управления разведки. А именно ведется работа с 2014 года по документированию, сбору информации о лицах, которых привлекали в той или иной мере к агрессии со стороны Российской Федерации, к действиям в ОРДЛО", - сказала Безуглая на брифинге в пятницу.