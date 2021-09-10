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18:01 10.09.2021

НАПК вызывает Дарта Вейдера для дачи объяснений о возможных нарушениях антикоррупционного законодательства

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НАПК вызывает Дарта Вейдера для дачи объяснений о возможных нарушениях антикоррупционного законодательства

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) вызывает 16 человек для дачи объяснений о возможных нарушениях требований законов Украины "О предотвращении коррупции" и "О политических партиях в Украине".

Как сообщает пресс-служба НАПК в пятницу, в число лиц, которые приглашают в агентство для дачи разъяснений вошли, в частности, лидер политической партии "Блок Дарта Вейдера" Дарт Вейдер, член политсовета партии "Демократична сокира" Игорь Щедрин, руководитель концертного агентства "Аншлаг" Олег Ковалевский, бывший замминистра инфраструктуры Олег Ющенко, бывшая замминистра здравоохранения Елена Симоненко, экс-начальник отдела прокуратуры Харьковской области Дмитрий Синцеров.

Помимо них в НАПК вызываются также Марина Лысенко - бывший заведующий сектором Главного управления Гоструда в Харьковской области, Руслан Мищенко - бывший следователь Территориального управления Государственного бюро расследований в г. Полтаве, Василий Клименко - бывший председатель Маньковской районной государственной администрации Черкасской области, Виктор Петровский - завсектором государственного рыночного надзора, старший государственный инспектор по охране окружающей природной среды Государственной экологической инспекции Карпатского округа и другие.

Ознакомиться с полным списком лиц, которые вызываются в НАПК для дачи объяснений, можно на официальном сайте ведомства.

Теги: #дарт_вейдер #напк
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