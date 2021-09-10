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17:49 10.09.2021

Латвия вслед за Эстонией может запретить разведение пушных зверей

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Латвия вслед за Эстонией может запретить разведение пушных зверей

Сейм Латвии рассмотрит поправки в закон о защите животных, которые предусматривают запрет разведения пушных зверей с целью получения меха с 1 января 2026 года, сообщает BNS.

Законопроект был подготовлен депутатами практически всех парламентских фракций, представляющих как правительственную коалицию, так и оппозицию.

В аннотации к законопроекту говорится, что разведение и убийство зверей ради меха - это неэтичный, жестокий и исчезающий вид бизнеса, который в наше время нельзя оправдать. Он загрязняет окружающую среду.

По данным авторов поправок, результаты социологических опросов показывают, что большая часть населения Латвии не считает производство меха веским поводом для выращивания и умерщвления животных. Так, согласно социологическому опросу, проведенному в июне 2021 года центром изучения общественного мнения SKDS, 63% населения Латвии не поддерживает разведение и убийство животных для меха. Кроме того, более 40 тыс. человек на сайте www.kazoki.lv подписали онлайн-петицию в парламент о запрете звероводства, это мнение поддерживают также более 50 латвийских неправительственных организаций.

При этом авторы законопроекта подчеркивают, что общественное мнение в Латвии отражает общую тенденцию в Европе. Различные запреты на звероводство приняты в большинстве стран Европы.

Несмотря на то, что поправки предусматривают прекращение деятельности отрасли звероводства в Латвии с 1 января 2026 года, они не будут запрещать получение меха путем охоты или торговлю мехом.

По состоянию на июнь 2021 года, в Латвии было зарегистрировано восемь звероводческих ферм.

Соседняя с Латвией Эстония приняла аналогичные поправки в закон о защите животных в июне этого года. Зверофермы в Эстонии должны будут закрыться к 1 января 2026 года.

Теги: #латвия #пушные_звери #запрет #мех
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