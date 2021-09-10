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17:29 10.09.2021

На Донбассе с начала суток российские наемники дважды применили БПЛА – штаб ООС

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На Донбассе с начала суток российские наемники дважды применили БПЛА – штаб ООС

Российские наемники с начала суток три раза нарушили режим прекращения огня, украинские военные не пострадали, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"С начала суток, 10 сентября, зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня. В районе населенного пункта Попасная оккупанты вели прицельный огонь по позициям наших защитников из автоматических станковых гранатометов", - сказано в сообщении в Facebook.

Кроме того, в Луганской и Донецкой областях зафиксированы пролеты двух вражеских беспилотников типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Боевых потерь среди украинских воинов нет.

"О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм", - добавили в штабе.

Теги: #оос
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