Безуглая объяснила недопуск депутатов от оппозиции на закрытую часть ВСК, занимавшейся делом "вагнеровцов"

Председатель временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины Марьяна Безуглая заявила, что для допуска народных депутатов от оппозиционных фракций на закрытую часть заседания по рассмотрению материалов по делу "вагнеровцев" должно быть решение ВСК.

"Для того, чтобы депутаты могли принимать участие в заседании, должно быть решение временной следственной комиссии. Я не могу комментировать, что и как проходит в закрытой части заседания ВСК. Могу только сказать, что я голосовала "за" - чтобы их пустить (депутатов оппозиционных фракций - ИФ)... Господин Роман (член фракции "Голос" Роман Костенко - ИФ) появился в начале заседания и предложил их (разведчиков, которые предположительно принимали участие в спецоперации по делу "вагнеровцов" - ИФ) заслушать. После того, как мы заслушаем информацию о результатах работы ВСК, мы также переговорим и с ними. Фактически - это все одна дискуссия", - сказала Безуглая, отвечая на вопросы журналистов перед началом заседания парламентской ВСК.

Кроме того, она отметила, что на закрытой части заседания, на которой собственно и представят результаты своего расследования по делу "вагнеровцов", будет вестись протокол, "что также прецедент в истории нашего парламента, поэтому если кто-то решит обратиться к архивам парламента через 10-20 лет или даже через год, то эта информация будет сохраняться соответствующим образом - как засекреченная в первом отделе Верховной Рады".

Ранее народные депутаты Андрей Парубий, Михаил Забродский ("Европейская солидарность") и Роман Костенко ("Голос") заявили, что членов оппозиционных фракций не допустили к заседанию ВСК по делу "вагнеровцов", а среди членов комиссии присутствовали только представители от "Слуги народа".

Как сообщалось, 29 июля 2020 года под Минском были задержаны 33 члена ЧВК "Вагнер".

12 августа того же года Офис генерального прокурора (Украина) обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 человек из российской частной военной компании "Вагнер", которые "принимали активное участие в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР". "Всем 28 лицам, среди которых 9 граждан Украины, было сообщено о подозрении в участии в террористической организации", - сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

14 августа стало известно, что Беларусь отдала России 32 из 33 задержанных "вагнеровцев".

18 августа ряд украинских СМИ сообщили, что СБУ и Главное управление разведки Минобороны готовили операцию по задержанию членов ЧВК "Вагнер": они должны были вылететь из Минска в Стамбул, но в полете один из пассажиров должен был имитировать ухудшение здоровья, в результате чего самолет должен был совершить вынужденную посадку в Киеве, где "вагнеровцев" должны были задержать.

СМИ утверждали, что об операции было доложено президенту Владимиру Зеленскому и главе Офиса президента Андрею Ермаку, после чего в результате утечки информации о ней узнали белорусские спецслужбы.

В июне 2021 года Зеленский отверг причастность Ермака к срыву так называемой операции по захвату "вагнеровцев", назвав идею такой операции "идеей других стран".

8 сентября 2021 года на американском телеканале CNN был обнародован материал о якобы помощи ЦРУ США Украине в части организации операции по задержанию 33 боевиков ЧВК "Вагнер". По их данным, украинская сторона получила от США наличные деньги, техническую помощь и консультации ЦРУ во время организации операции. При этом высокопоставленный американский чиновник заявил CNN, что эти утверждения "ложны".