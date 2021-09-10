Призывы сузить права защиты во время судебных разбирательств угрожают полноценному обеспечению гражданских прав - Лидия Изовитова

Инициативы отдельных политиков по внесению изменений в Уголовный процессуальный кодекс, которые направлены на сужение прав представителей адвокатуры - это угроза евроинтеграционным принципам и гражданским правам.

Об этом сказала председатель Национальной ассоциации адвокатов Украины и Совета адвокатов Украины Лидия Изовитова во время заседание РАУ.

Она, в частности, она привела последние высказывания народного депутата (фракции «Слуга народа» Верховной Рады), представителя Президента в Конституционном Суде Федора Вениславского на эту тему.

«Дословно он заявил о том, что в действующем УПК существует много возможностей для злоупотреблений и затягивания процесса. Он заявил, что это видно на примере многих резонансных дел, где сторона защиты может затягивать процесс. Уголовный процессуальный кодекс требует усовершенствования, об этом говорят практически все», - процитировала она представителя Президента.

Лидия Изовитова подчеркнула, что позже в интервью другим СМИ Вениславский эту позицию развивал и прямо утверждал, что адвокаты злоупотребляют своими процессуальными правами с целью затянуть дела.

«Очевидно, что речь идет о призывах вернуться к авторитарному правосудию ... Когда судом руководит сторона обвинения», - подчеркнула она.

При этом глава РАУ привела последнюю статистику нарушений правоохранительными органами прав адвокатов.

Только за апрель-июнь 2021 года в советы адвокатов регионов поступило 110 сообщений об обысках и задержаниях адвокатов, а 52 обыска и задержания прошли без информирования об этом советов адвокатов. Больше всего - 46 таких случаев – было зафиксировано в Киеве и Киевской области.

156 раз представители советов адвокатов регионов выезжали на процессуальные действия в отношении их коллег за этот период.

«Мы должны представить свою правовую позицию и еще раз инициировать публичную профессиональную дискуссию о необходимости соблюдения стандартов защиты прав человека, независимости адвокатуры и состязательности правосудия», - подчеркнула глава РАУ.

Она подчеркнула, что постоянные нарушения прав адвокатов вместе с призывами их сужения создают угрожающую ситуацию.

«Звучащие сегодня призывы отказаться от этих основ, стандартов - это фактически отказ от евроинтеграционных принципов, закрепленных в Конституции, и фактически отказ от надлежащей защиты прав наших граждан», - резюмировала Изовитова.