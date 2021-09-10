Аэропорт "Ужгород" принял первый авиарейс в рамках соглашения между Украиной и Словакией

Международный аэропорт "Ужгород" в пятницу принял первый авиарейс согласно межправительственному соглашению между Украиной и Словакией, подписанному в сентябре 2020 года.

Как сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины, теперь управление воздушным движением, а также использование воздушного пространства на тактическом уровне будет происходить на определенной части воздушного пространства Словакии. При этом будут применяться процедуры неточного захода на посадку по приборам на аэродроме "Ужгород".

В ведомстве отмечают, что данное соглашение было необходимо из-за того, что этот аэропорт расположен в горной местности таким образом, что порог взлетно-посадочной полосы 10 расположен в нескольких сотнях метров от украино-словацкой границы. Поэтому использование воздушного пространства соседней страны - необходимое условие для осуществления посадок по приборам на этом аэродроме.

"С сегодняшнего дня возможности использования аэродрома для авиакомпаний в Ужгороде расширены. Это результат длительной работы Украины на международном уровне, и мы ожидаем, что он положительно повлияет на развитие авиаперевозок в регионе. Мы видим, что есть спрос как на международные, так и внутренние авиарейсы. Например, полеты по восстановленному летом этого года маршруту Киев - Ужгород - Киев почти всегда проходят с полной посадкой пассажиров", - цитируется министр Александр Кубраков.

В "Украэрорухе" в свою очередь отметили, что способность Украины управлять воздушным движением в части воздушного пространства страны - члена ЕС доказывает обновленный сертификат, который госпредприятие получило от Агентства ЕС по безопасности полетов (EASA) 31 августа 2021 года.