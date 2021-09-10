События

15:26 10.09.2021

Аэропорт "Ужгород" принял первый авиарейс в рамках соглашения между Украиной и Словакией

2 мин читать
Аэропорт "Ужгород" принял первый авиарейс в рамках соглашения между Украиной и Словакией

Международный аэропорт "Ужгород" в пятницу принял первый авиарейс согласно межправительственному соглашению между Украиной и Словакией, подписанному в сентябре 2020 года.

Как сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины, теперь управление воздушным движением, а также использование воздушного пространства на тактическом уровне будет происходить на определенной части воздушного пространства Словакии. При этом будут применяться процедуры неточного захода на посадку по приборам на аэродроме "Ужгород".

В ведомстве отмечают, что данное соглашение было необходимо из-за того, что этот аэропорт расположен в горной местности таким образом, что порог взлетно-посадочной полосы 10 расположен в нескольких сотнях метров от украино-словацкой границы. Поэтому использование воздушного пространства соседней страны - необходимое условие для осуществления посадок по приборам на этом аэродроме.

"С сегодняшнего дня возможности использования аэродрома для авиакомпаний в Ужгороде расширены. Это результат длительной работы Украины на международном уровне, и мы ожидаем, что он положительно повлияет на развитие авиаперевозок в регионе. Мы видим, что есть спрос как на международные, так и внутренние авиарейсы. Например, полеты по восстановленному летом этого года маршруту Киев - Ужгород - Киев почти всегда проходят с полной посадкой пассажиров", - цитируется министр Александр Кубраков.

В "Украэрорухе" в свою очередь отметили, что способность Украины управлять воздушным движением в части воздушного пространства страны - члена ЕС доказывает обновленный сертификат, который госпредприятие получило от Агентства ЕС по безопасности полетов (EASA) 31 августа 2021 года.

Теги: #ужгород #авиарейс #аэропорт
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:05 09.09.2021
Белый дом оценил содействие талибов вывозу американцев из Афганистана рейсом Qatar Airways

Белый дом оценил содействие талибов вывозу американцев из Афганистана рейсом Qatar Airways

10:38 08.09.2021
Аэропорт Ривного получит дополнительно 35 млн грн на реконструкцию

Аэропорт Ривного получит дополнительно 35 млн грн на реконструкцию

22:43 07.09.2021
Пассажиропоток аэропорта "Харьков" в августе превысил докарантинные показатели на 12%

Пассажиропоток аэропорта "Харьков" в августе превысил докарантинные показатели на 12%

17:19 06.09.2021
Госказначейство Винницкой области получило первый транш 13 млн грн на реконструкцию в аэропорту Винницы

Госказначейство Винницкой области получило первый транш 13 млн грн на реконструкцию в аэропорту Винницы

01:49 06.09.2021
Аэропорт Кабула возобновил обслуживание части внутренних рейсов

Аэропорт Кабула возобновил обслуживание части внутренних рейсов

23:10 05.09.2021
В аэропорту Тбилиси самолет совершил экстренную посадку из-за технических проблем при взлете

В аэропорту Тбилиси самолет совершил экстренную посадку из-за технических проблем при взлете

14:12 04.09.2021
Самолет Wizz Air, следовавший из Ларнаки и сигнализировавший о проблемах с шасси, благополучно приземлился – аэропорт "Львов"

Самолет Wizz Air, следовавший из Ларнаки и сигнализировавший о проблемах с шасси, благополучно приземлился – аэропорт "Львов"

19:45 03.09.2021
Большинство технических и логистических проблем в аэропорту Кабула решены - катарский дипломат

Большинство технических и логистических проблем в аэропорту Кабула решены - катарский дипломат

19:11 02.09.2021
Глава МИД Катара обещает как можно скорее помочь талибам открыть аэропорт в Кабуле для полетов

Глава МИД Катара обещает как можно скорее помочь талибам открыть аэропорт в Кабуле для полетов

13:13 01.09.2021
Международные коммерческие рейсы облетают границы Афганистана, аэропорт Кабула нуждается в ремонте - ТВ

Международные коммерческие рейсы облетают границы Афганистана, аэропорт Кабула нуждается в ремонте - ТВ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В ближайшее время из Кабмина могут быть уволены 3-4 министра – Разумков

В сентябре в Украине пройдут масштабные военные учения оборонного характера

В КГГА проходит обыск по делу об обустройстве сквера вместо жилого дома возле ст.м. "Сырец"

Зеленский допускает возможность полномасштабной войны с Россией, но это будет трагической ошибкой Москвы

Зеленский: без Украины НАТО будет терять, без Украины ЕС будет ослабевать

ПОСЛЕДНЕЕ

В Днепре открыли арт-инсталляцию "Звуки Города"

Рада ввела ответственность за сексизм и гендерную дискриминацию в рекламе

Госпродпотребслужба остановила обращение продуктов в школе в Хмельницком, где отравились 85 человек.

ЕС продлил еще на полгода санкции для физических и юрлиц за подрыв территориальной целостности и суверенитета Украины

Рада не обязана ждать вывода Венецианской комиссии по законопроекту о деолигархизации для его рассмотрения - Разумков

В "Слуге народа" не видят смысла отправлять законопроект о деолигархизации в Венецианскую комиссию до принятия во втором чтении

"Желтую" зону в Украине можно будет ввести после утверждения изменений в постановление об адаптивном карантине - министр

Встреча Путина и Зеленского будет сложной со всех точек зрения – Кучма

Зеленский назначил Александра Богомолова директором НИСИ

В ближайшее время из Кабмина могут быть уволены 3-4 министра – Разумков

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА