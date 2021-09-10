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15:14 10.09.2021

Госпродпотребслужба остановила обращение продуктов в школе в Хмельницком, где отравились 85 человек.

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Госпродпотребслужба остановила обращение продуктов в школе в Хмельницком, где отравились 85 человек.

Государственная служба по вопросам безопасности продуктов питания и защиты потребителей приостановила на 10 дней производство и обращение продуктов питания в учебно-воспитательном объединении (УВО) "Школа-детский сад" №1 (Хмельницкий), а также проводит проверку причин вспышки острой кишечной инфекции у находившихся в учреждении 85 человек, из которых 11 госпитализированы.

Согласно сообщению на сайте ведомства в пятницу, Главное управление Госпродпотребслужбы выдало запрет на производство и обращение пищевых продуктов и кормов до 19 сентября 2021 года из-за нарушения УВО норм действующего законодательства.

По данным Госпродпотребслужбы, по состоянию на 17:00 9 сентября 2021 года из 85 отравившихся (из них 84 –дети), в Хмельницкую инфекционную больницу в состоянии средней тяжести госпитализировано 11 человек (в том числе 1 взрослый), остальные пострадавшие находится на амбулаторном лечении с легкой формой пищевой токсикоинфекции.

Для установления причин и условий возникновения заболевания специалистами Госпродпотребслужбы продолжается инспектирование пищеблока учреждения, а также санитарно-эпидемиологическое расследование с отбором проб для проведения лабораторных исследований.

Ранее сообщалось, что отравилось 84 школьника из 18 классов, все заболевшие дети питались в школьной столовой. Основные симптомы: многократная рвота, диарея, повышение температуры тела от 37°С до 39°С. По данным пресс-службы Центра общественного здоровья при Минздраве Украины предварительный диагноз заболевших – острая кишечная инфекция (пищевая токсикоинфекция), гастроэнтероколит.

Теги: #хмельницкий #отравление
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