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14:06 10.09.2021

"Желтую" зону в Украине можно будет ввести после утверждения изменений в постановление об адаптивном карантине - министр

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"Желтую" зону в Украине можно будет ввести после утверждения изменений в постановление об адаптивном карантине - министр

"Жёлтый" уровень эпидемической опасности в Украине можно будет ввести после утверждения юридических изменений в постановление об адаптивном карантине, которые сейчас находятся на согласовании в Министерстве юстиции, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Мы говорили о том, что сегодня по адаптивному карантину мы можем вводить на территории Украины жёлтый уровень эпидемической небезопасности. В то же время в жёлтом уровне у нас прописано, что учебные заведения прекращают свою работу, если вакцинированы не 80% педагогического состава. Поскольку мы пересмотрели ещё и ограничения, которые используются в жёлтом и красном уровнях эпидемической небезопасности для других сфер, в том числе и для кулинарных заведений, общественного питания, и для жёлтой зоны предусмотрели использование одной прививки с курса. Оказалось, что ограничения для учебных заведений не коррелировались с другими ограничениями, поэтому мы решили, что жёлтый уровень мы введем после того, как предложенные Министерством здравоохранения изменения будут одобрены правительством", - сказал Ляшко журналистам в кулуарах парламента в пятницу.

Он отметил, что на протяжении текущей недели Минздрав прошёл соответствующее согласование со всеми центральными органами исполнительной власти, и "сейчас отрабатывает юридические правки с Министерством юстиции".

После получения вывода Минюста, Министерство здравоохранения планирует обратиться к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой созвать внеочередное заседание Кабинета министров, чтобы рассмотреть вопрос о внесении изменений к постановлению об адаптивном карантине.

Ляшко объяснил, что эти изменения смогут вступить в силу через семь дней после принятия, и только после этого будут основания ввести в Украине жёлтый уровень эпидемической небезопасности.

Министр также отметил, что Минздрав с начала вакцинальной кампании привёз в Украину более 22 млн доз вакцины против коронавирусной болезни COVID-19, из которых 10,5 уже использованы, а в остатке имеется приблизительно 12 млн доз. Кроме того, по его словам, до конца года "распланированы четко еженедельно, в среду-четверг, поставки дополнительных вакцин", которые будут поступать бесперебойно.

"За минувшие сутки у нас было 173 тысячи 615 прививок сделано - это рекорд: в Украине такого количества суточных прививок ещё не было. И в дальнейшем я выполняю все обещания, о которых говорил: о способности системы здравоохранения делать 3,5-4 млн прививок за сутки, говорил, что до конца лета будет сделано 10 млн прививок, или 5 млн вакцинированных людей", - добавил Ляшко.

Теги: #коронавирус #постановление #зона
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