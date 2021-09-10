Евросоюз передал Нацполиции Украины служебные автомобили и оборудование на 3,4 млн евро

В пятницу, 10 сентября, на Софиевской площади в Киеве состоялась передача Национальной полиции Украины техники общей стоимостью 3,4 млн евро, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

"18 патрульных автомобилей, 40 автомобилей для подразделений обеспечения общественной безопасности и порядка, девять дефибрилляторов, современные серверы и системы хранения данных, а также костюм взрывотехника и сопутствующее оборудование Нацполиция получила в рамках программы "ПРАВО-Полиция", - указывается в сообщении.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский поблагодарил коллег из Европейского Союза за готовность к сотрудничеству и предоставленную технику.

"За каждым автомобилем, доспехами я вижу спасенные жизни и повышенный уровень безопасности украинцев. Это конкретный предметный вклад ЕС в безопасность Украины. Евросоюз предоставляет модели построения правопорядка в современной Украине, и те модели, которые работают, мы будем использовать. Это Скандинавская модель построения правопорядка на общественных мероприятиях, это подход community policing, ведь основным показателем является уровень доверия граждан к полиции", - отметил Монастырский.

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко в свою очередь отметил, что многолетнее плодотворное сотрудничество МВД и Нацполиции с партнерами продолжается.

"Для каждого полицейского это не просто автомобили и оснащение, это безопасность наших граждан. Каждый день правоохранители выполняют сверхсложные задачи. Только за прошлый год подразделение взрывотехников Нацполиции в Донецкой области получиол более 560 вызовов и обезвредило более 40 тыс. взрывоопасных предметов - это более двух тонн взрывчатых веществ", - подчеркнул он.

Патрульные автомобили будут использоваться в девяти областях Украины – в Кировоградской, Львовской, Харьковской, Одесской, Киевской, Винницкой, Черновицкой, Полтавской и Хмельницкой.

Костюм взрывотехника и гидродинамические разрушители предназначены для использования взрывотехниками в Донецкой области для разминирования и обезвреживания взрывоопасных устройств, таких как мины, бомбы и самодельные взрывные устройства, с учетом безопасности полицейских и населения.

Посол ЕС Матти Маасикас сказал, что Европейский Союз надеется на плодотворное сотрудничество с министром внутренних дел Денисом Монастырским и его командой. "Наша общая цель остается той же самой. Европейский Союз и партнеры продолжают поддерживать становление более подотчетной, прозрачной и эффективной системы правоохранительных органов, которая будет служить всем гражданам Украины", - отметил он.

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