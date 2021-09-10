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12:26 10.09.2021

В КГГА проходит обыск по делу об обустройстве сквера вместо жилого дома возле ст.м. "Сырец"

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В КГГА проходит обыск по делу об обустройстве сквера вместо жилого дома возле ст.м. "Сырец"

В аппарате Киевской городской государственной администрации сотрудники Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины проводят обыски по делу о земельном участке неподалеку от станции метро "Сырец", где вместо жилого дома городские власти решили обустроить сквер, сообщает пресс-служба КГГА.

"На самом деле, сегодняшняя ситуация с визитом правоохранителей для меня кажется очень странной. Поясню: участок, о котором идет речь, еще в 2009 году был передан аппарату СНБО Украины в постоянное пользование для строительства, эксплуатации и обслуживания многоквартирных жилых домов с подземными паркингами и объектами социально-бытовой инфраструктуры на ул. Щусева. Однако в 2019 году после обследования участка было установлено, что она не используется по назначению, поэтому городские власти прекратили право постоянного пользования участком аппарата СНБО. Более того, жители Шевченковского района неоднократно подчеркивали, что хотят видеть на месте тогда заброшенной территории сквер. Фактически, за много лет на земельном участке образовалась стихийная свалка, территория была в крайне неудовлетворительном состоянии", - рассказал руководитель аппарата КГГА Дмитрий Загуменный.

На текущий момент территория благоустроена, мусор вывезен. В дальнейшем на участке планируется обустроить сквер для отдыха жителей района и города.

Загуменный уточнил, что структурные подразделения аппарата КГГА сотрудничают с правоохранителями и предоставляют всю необходимую информацию и документы.

"Необходимости в проведении обысков не было, мы всегда добровольно на запросы правоохранительных органов предоставляем все необходимые материалы. Городская власть открыта и прозрачна в своей деятельности не только перед киевлянами, но и перед всеми многочисленными правоохранительными органами, которые в последнее время стали частыми гостями в структурных подразделениях КГГА", - подытожил он.

Теги: #кгга #обыск #аппарат
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