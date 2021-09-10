В Украине ожидается теплая и сухая погода, местами туман

В ближайшие сутки погоду в Украине ожидается теплая и сухая погода, которую будет определять теплый воздух с запада Европы и поле повышенного атмосферного давления.

Как сообщает Укргидрометцентр, в субботу, 11 сентября, в Украине без осадков. Ночью утром в Карпатах местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 8-13°, на побережье морей до 16°; днем 22-27°, на высокогорье Карпат и в горах Крыма 16-18°.

В Киеве в субботу без осадков, температура ночью 11-13°, днем 23-25°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 11 сентября самая высокая температура днем (+33,6°) была в 1898 году, самая низкая ночью (+4,7°) в 1935, 1968 годах.

В воскресенье, 12 сентября, в Украине преимущественно без осадков, лишь в Крыму 12 местами возможны небольшие кратковременные дожди и грозы. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 9-14°, на юге до 17°, в западных областях 6-11°; днем в Украине 22-27°.

В Киеве в воскресенье без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 23-25°.

Утром 10 сентября температура воды в Черном и Азовском морях была в пределах 17-20°, в Днепре вблизи Киева - 18°.