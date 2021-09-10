Лауреатами "Шнобеля" стали ученые, открывшие "защитные свойства" бороды и эффективность оргазма в снятии заложенности носа

"Премии мира" в рамках Шнобелевской (Антинобелевской) премии в 2021 году удостоили ученых из США за открытие, что борода способна защищать мужчин от ударов в лицо.

Шнобелевскую премию по медицине дали за открытие, что оргазм настолько же эффективен в снятии заложенности носа, как и лекарство от отеков.

Научным сотрудникам, которые доказали корреляцию степени ожирения политиков с уровнем коррупции в государстве, дали приз за открытие в экономике.

Награду в области химии оргкомитет решил присудить за исследование химического состава воздуха в кинотеатрах. Ученым из Великобритании, Австралии, Греции и Германии удалось установить связь между запахами, которые выделяют зрители, и сценами насилия и употребления наркотиков в кинолентах.

Экологи из Ирана и Испании получили "Шнобеля" за применение генетического анализа в изучении бактерий, обитающих в выброшенной на тротуар жвачке.

Церемония в сентябре 2021 года в связи с пандемией проходила онлайн. Лауреатами стали исследователи из 24 государств.

Шнобелевскую премию, пародию на Нобелевскую, вручают с 1991 года. Придумали ее американский научный журналист Марк Абрахамс и редакция юмористического журнала "Анналы невероятных исследований". Награда вручается за научные открытия, "сначала заставившие людей смеяться, а затем задуматься".