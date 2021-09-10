Шмыгаль о министре обороны Таране: абсолютно профессиональный человек и находится на своем месте

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что министр обороны Андрей Таран является профессионалом и находится на своем месте.

"Что касается министра обороны – он на своем месте. Абсолютно профессиональный человек, профессиональный военный, который пользуется уважением армии и прошел соответствующий путь к этой позиции", - сказал Шмыгаль в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу.

Ранее лидер партии "Голос" Кира Рудик заявила, что первой кадровой ротацией в Кабинете министров Украины, которая может произойти этой осенью, должно стать увольнение Тарана с должности министра обороны.