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11:31 10.09.2021

Шмыгаль о министре обороны Таране: абсолютно профессиональный человек и находится на своем месте

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Шмыгаль о министре обороны Таране: абсолютно профессиональный человек и находится на своем месте

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что министр обороны Андрей Таран является профессионалом и находится на своем месте.

"Что касается министра обороны – он на своем месте. Абсолютно профессиональный человек, профессиональный военный, который пользуется уважением армии и прошел соответствующий путь к этой позиции", - сказал Шмыгаль в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу.

Ранее лидер партии "Голос" Кира Рудик заявила, что первой кадровой ротацией в Кабинете министров Украины, которая может произойти этой осенью, должно стать увольнение Тарана с должности министра обороны.

Теги: #минобороны #таран #должность
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