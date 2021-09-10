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11:28 10.09.2021

Кулеба: Украина активно формирует новую архитектуру региональной и глобальной безопасности

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Кулеба: Украина активно формирует новую архитектуру региональной и глобальной безопасности

Инициированная президентом Украины Владимиром Зеленским "Крымская платформа" является новым инструментом формирования региональной и глобальной безопасности, что отвечает целям Стратегии внешнеполитической деятельности Украины, считает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Наше государство создает новые альянсы и активно формирует новую архитектуру глобальной и региональной безопасности. Крымская платформа, Люблинский треугольник с Польшей и Литвой, Ассоциированное трио с Грузией и Молдовой, Квадрига с Турцией - это все совершенно новые инструменты, благодаря которым Украина подчеркивает свою лидерскую роль и повышает свой авторитет на мировой арене. Мы больше не ждем решений и сигналов других, не "отсиживаемся" в стороне, а действуем проактивно", - заявил Кулеба, выступая в Верховной Раде в пятницу.

Он напомнил, что участие в инаугурационном саммите "Крымской платформы" приняли 47 стран и международных организаций, что свидетельствует о беспрецедентной мобилизации мирового сообщества в поддержку Украины и создании первого реального механизма, который ведет к деоккупации полуострова.

"Отстаивая Крым, мы отстаиваем независимый путь Украины, свою соборность и право самостоятельно решать свою судьбу. Битва за Крым - это битва за Украину ", - заявил министр.

По мнению Кулебы, отказ от активной деоккупации Крыма приведет к потере суверенности Украины и станет провалом на историческом "испытании на зрелость".

"Именно поэтому деоккупация полуострова будет приоритетом международной деятельности Украины, моей работы и работы Министерства иностранных дел пока мы не вернем Крым", - подчеркнул он.

Также министр напомнил о системных нарушениях Россией прав человека в оккупированном Крыму, незаконных обысках и арестах крымскотатарской общины и активистов.

"Реакция Москвы свидетельствует, что "Крымская платформа" несет реальную угрозу намерениям России продолжать оккупацию. Кремль предпринял прямую месть и запугивания. Такие эмоциональные действия подтверждают моральное поражение Москвы, а количество участников "Крымской платформы" - поражение ее дипломатии", - заявил он.

Кулеба уточнил, что МИД Украины совместно с иностранными партнерами активно работает над немедленным освобождением Наримана Джеляла и других представителей крымскотатарского народа, всех пленников Кремля.

Теги: #крым #кулеба #крымская_платформа
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