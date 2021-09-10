Власти Египта установят минимальные цены на отели для повышения качества сервиса

Власти Египта с 1 ноября установят для отельеров минимальные цены на номера в отелях, чтобы те могли обеспечить туристам гарантированный уровень сервиса и соблюдение гигиенических норм, сообщил министр туризма страны Халед аль-Анани.

"После событий 2011 года в Египте, а затем и проблем с российским рынком, многие отели стали демпинговать, распродавать номера по очень и очень низким ценам. А это опасно для качества того продукта, который мы можем предложить нашим гостям, а теперь и для их здоровья. Вот поэтому я издал постановление об установлении минимальной цены за номер. Это очень приемлемая цена - $28 за номер в четырёхзвёздочном отеле и $40 за номер в пятизвёздочном отеле. За "все включено" это недорого", - рассказал он.

По словам министра, эта мера вводится для того, чтобы в отелях был установлен максимальный уровень сервиса, а также соблюдались санитарно-эпидемиологические правила, что сейчас важно для всех туристов.

"Думаю, что когда вы предлагаете номер в пятивёздочном отеле за $22, вы не можете быть уверены в уровне гигиены, который вы можете предоставить. А у нас в приоритете гигиена и репутация Египта. Туристы разницы не почувствуют - это коммерческие отношения между отелем, агентством и туроператором", - добавил он.

Аль-Анани заверил, что установление минимальных цен не приведет к росту стоимости размещения в отелях. "Всем отельерам нужна выручка после кризиса. Так что цены не вырастут. Что действительно вырастет, так это качество сервиса", - подчеркнул он.