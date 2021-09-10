Дания первой в ЕС отменила все антиковидные ограничения внутри страны

Дания стала первой страной в ЕС, которая полностью отменила все ограничительные меры, направленные на борьбу с коронавирусом, внутри страны, сообщают европейские СМИ.

С пятницы в Дании отменяют последнее ограничение - обязательное предъявление "паспорта о вакцинации" при посещении ночных клубов. В остальных местах, в частности ресторанах и спортзалах, их перестали требовать еще 1 сентября.

Как отмечают датские СМИ, страна возвращается к "допандемийной жизни": жители страны не носят маски, офисы вновь заполнены сотрудниками, школы и университеты работают в полную силу. В субботу, 11 сентября, в Копенгагене пройдет первый в Европе крупный концерт, на котором будет присутствовать около 50 тыс. зрителей.

При этом те, кто приезжает в Данию из других стран, должны предоставить либо документ о вакцинации, либо отрицательный ПЦР-тест. В аэропортах ношение масок остается обязательным.

Более 70% населения Дании прошли полную вакцинацию от коронавируса. В Дании с начала пандемии выявили более 350 тыс. случаев заражения COVID-19, около 2,6 тыс. из них имели летальный исход.