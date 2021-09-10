Зеленский ожидает освобождения удерживаемых РФ украинцев после встречи "нормандской четверки"

После будущего саммита "нормандской четверки" могут быть освобождены удерживаемые Россией в связи с конфликтом на Донбассе украинцы, считает президент Украины Владимир Зеленский.

"Я не верю в освобождение "всех на всех", я верю в то, что после встречи могут быть освобождены 10-20 или больше людей", - заявил Зеленский в рамках форума Ялтинской европейской стратегии в формате YES Brainstorming 2021 в Киеве в пятницу.