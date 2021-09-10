События

10:26 10.09.2021

Зеленский ожидает освобождения удерживаемых РФ украинцев после встречи "нормандской четверки"

1 мин читать
Зеленский ожидает освобождения удерживаемых РФ украинцев после встречи "нормандской четверки"

После будущего саммита "нормандской четверки" могут быть освобождены удерживаемые Россией в связи с конфликтом на Донбассе украинцы, считает президент Украины Владимир Зеленский.

"Я не верю в освобождение "всех на всех", я верю в то, что после встречи могут быть освобождены 10-20 или больше людей", - заявил Зеленский в рамках форума Ялтинской европейской стратегии в формате YES Brainstorming 2021 в Киеве в пятницу.

 

Теги: #зеленский #освобождение #нормандская_четверка
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:41 10.09.2021
Зеленский не ощущает давления со стороны США на экономическое взаимодействие Украины и Китая

Зеленский не ощущает давления со стороны США на экономическое взаимодействие Украины и Китая

10:28 10.09.2021
Зеленский надеется на предметную встречу с Путиным

Зеленский надеется на предметную встречу с Путиным

10:22 10.09.2021
Зеленский допускает возможность полномасштабной войны с Россией, но это будет трагической ошибкой Москвы

Зеленский допускает возможность полномасштабной войны с Россией, но это будет трагической ошибкой Москвы

10:13 10.09.2021
Зеленский: без Украины НАТО будет терять, без Украины ЕС будет ослабевать

Зеленский: без Украины НАТО будет терять, без Украины ЕС будет ослабевать

11:50 09.09.2021
Возможность визита Зеленского в США на Генассамблею ООН прорабатывается

Возможность визита Зеленского в США на Генассамблею ООН прорабатывается

09:45 07.09.2021
Зеленский: после операции в Афганистане украинской военной разведке аплодирует весь мир

Зеленский: после операции в Афганистане украинской военной разведке аплодирует весь мир

22:08 06.09.2021
Перед поездкой Зеленского в США власть срочно закрыла дело против Порошенко - адвокаты

Перед поездкой Зеленского в США власть срочно закрыла дело против Порошенко - адвокаты

18:49 06.09.2021
Зеленский обсудил с делегацией Конгресса США результаты визита в Вашингтон и ситуацию с безопасностью на Донбассе

Зеленский обсудил с делегацией Конгресса США результаты визита в Вашингтон и ситуацию с безопасностью на Донбассе

18:15 06.09.2021
Зеленский поздравил иудеев с новым 5782 годом

Зеленский поздравил иудеев с новым 5782 годом

10:49 06.09.2021
Монастырский: ключевые вопросы МВД я согласовываю напрямую с президентом

Монастырский: ключевые вопросы МВД я согласовываю напрямую с президентом

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский надеется на предметную встречу с Путиным

Зеленский допускает возможность полномасштабной войны с Россией, но это будет трагической ошибкой Москвы

Зеленский: без Украины НАТО будет терять, без Украины ЕС будет ослабевать

Вице-президент Всемирного банка Анна Бьерде совершит свой первый официальный визит в Украину

В Украине за сутки зафиксированы 3615 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровели 1310 человек, 76 умерли

ПОСЛЕДНЕЕ

В результате обысков в департаментах КГГА изъята документация 20-летней давности

Власти Египта установят минимальные цены на отели для повышения качества сервиса

Дания первой в ЕС отменила все антиковидные ограничения внутри страны

Строительство газопровода "Северный поток 2" полностью завершено

Вице-президент Всемирного банка Анна Бьерде совершит свой первый официальный визит в Украину

Медведчук отказался обжаловать решение суда о продлении ему домашнего ареста

Ураган "Олаф" обрушился на север Мексики

Глава миссии ООН: Афганистану грозит голод, пять стран уже предоставили гумпомощь

Число заражений COVID-19 в мире превысило 223 млн

Самолет Qatar Airways эвакуировал из Афганистана украинку с ребенком - МИД

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА