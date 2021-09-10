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10:22 10.09.2021

Зеленский допускает возможность полномасштабной войны с Россией, но это будет трагической ошибкой Москвы

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Зеленский допускает возможность полномасштабной войны с Россией, но это будет трагической ошибкой Москвы

Президент Украины Владимир Зеленский считает вероятной возможность полномасштабной войны с Россией.

"Если будет мощная эскалация со стороны России – это самое страшное, что может быть. К сожалению, такая возможность есть", - заявил Зеленский в рамках форума Ялтинской европейской стратегии в формате YES Brainstorming 2021 в Киеве в пятницу.

По его словам, это будет трагической ошибкой Москвы, и никогда больше не будет дружеского отношения Украины к России и Беларуси.

Теги: #зеленский #россия #война
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