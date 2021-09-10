Зеленский допускает возможность полномасштабной войны с Россией, но это будет трагической ошибкой Москвы

Президент Украины Владимир Зеленский считает вероятной возможность полномасштабной войны с Россией.

"Если будет мощная эскалация со стороны России – это самое страшное, что может быть. К сожалению, такая возможность есть", - заявил Зеленский в рамках форума Ялтинской европейской стратегии в формате YES Brainstorming 2021 в Киеве в пятницу.

По его словам, это будет трагической ошибкой Москвы, и никогда больше не будет дружеского отношения Украины к России и Беларуси.