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10:19 10.09.2021

Строительство газопровода "Северный поток 2" полностью завершено

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Строительство газопровода "Северный поток 2" полностью завершено

Строительство газопровода "Северный поток 2" полностью завершено, сообщает "Газпром".

"На утреннем оперативном совещании в ПАО "Газпром" председатель правления Алексей Миллер сообщил, что сегодня утром строительство газопровода "Северный поток 2" полностью завершено", - пишет компания.

6 сентября была сварена последняя труба второй нитки магистрали. После этого предстояло провести стыковку секции газопровода, идущей от берега Германии, с секцией, тянущейся из вод Дании, методом надводного захлеста.

Укладка первой нитки завершилась в начале июня.

Морской газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии. Общая протяженность магистрали по двум ниткам - 2460 км. "Газпром" достраивает "Северный поток 2" собственными силами, так как из-за наложенных США санкций его швейцарский подрядчик остановил работу по укладке трубы.

Теги: #северный_поток_2 #строительство #завершение
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