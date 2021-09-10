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09:56 10.09.2021

Вице-президент Всемирного банка Анна Бьерде совершит свой первый официальный визит в Украину

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Вице-президент Всемирного банка Анна Бьерде совершит свой первый официальный визит в Украину

Вице-президент Всемирного банка (ВБ) по делам региона Европы и Центральной Азии Анна Бьерде 12-15 сентября будет находиться со своим первым официальным визитом в Украине, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в представительстве банка.

Во время визита Бьерде встретится с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и другими представителями правительства Украины, а также с представителями иностранных посольств, партнерами из международных организаций по развитию, представителями украинских научных кругов.

В представительстве добавили, что вице-президент посетит личное фермерское хозяйство, чтобы ознакомиться с внедрением земельной реформы, которую поддерживает Всемирный банк.

Анна Бьерде, гражданка Швеции, стала вице-президентом Всемирного банка по делам региона Европы и Центральной Азии с 1 мая 2020 года. На этой должности она руководит стратегической, аналитической, операционной работой банка и обменом знаний в регионе.

Теги: #бьерде #вб #визит
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