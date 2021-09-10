Медведчук отказался обжаловать решение суда о продлении ему домашнего ареста

Народный депутат фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, подозреваемый в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов, принял решение не подавать апелляцию на решение суда о продлении его домашнего ареста до 31 октября.

"В сложившейся ситуации, в условиях преступного давления власти на суд, в очередной раз продлившего мне домашний арест, я принял решение отказаться от подачи апелляции и перенести юридическую борьбу по вопросу незаконного избрания мне меры пресечения в Европейский суд по правам человека, где мои жалобы уже приняты к рассмотрению", - указал Медведчук в заявлении, обнародованном на сайте ОПЗЖ.

Он выразил уверенность, что решение суда было неправомерным и принято под давлением.

"Суды находятся под таким давлением, что не могут объективно и беспристрастно осуществлять правосудие. И поэтому в суде мы увидели не правосудие, а политическую волю нынешней власти, которая руками судей устраняет политических конкурентов и всех, кто недоволен политикой действующего режима", - подчеркнул нардеп.

Как сообщалось, 11 мая Медведчук и Козак были уведомлены о подозрении в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном РФ Крыму.

По словам генпрокурора Венедиктовой, подозрение касается трех эпизодов противоправной деятельности и сотрудничества со страной-агрессором. По данным следствия, в 2015 году Медведчук вступил в предварительный сговор с чиновником правительства РФ для добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря (морская экономическая зона Украины, временно оккупированная РФ).

Еще один эпизод уголовного производства касается передачи специальным службам РФ сведений, содержащих государственную тайну. Третий эпизод незаконной деятельности - проведение подрывной деятельности против Украины, в частности в контексте разработки антиукраинского проекта "Луч".

Медведчук 12 мая прибыл в Офис генерального прокурора, ознакомился с копией предъявленного ему подозрения и заявил, что скрываться от следствия не намерен, а подозрения являются политически мотивированными. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста, апелляционный суд ее оставил в силе.

2 сентября Печерский районный суд Киева продлил меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 31 октября. Представитель обвинения, обосновывая необходимость продления меры пресечения, напомнил, что 20 августа 2021 года досудебное расследование в уголовном производстве было завершено, однако риск влияния на свидетелей есть и на стадии судебного рассмотрения.