Ураган "Олаф" обрушился на север Мексики

Ураган "Олаф" обрушился на северный мексиканский штат Нижняя Калифорния, сообщили в Национальном центре США по предупреждению ураганов.

По его данным, максимальная скорость порывов ветра достигает 160 км/ч. По шкале Саффира-Симпсона, "Олафу" присвоена вторая из пяти категорий.

Власти штата Нижняя Калифорния открыли специальные убежища, занятия в школах отменены.

Кроме того, стихия затронула работу транспортной системы. Порты закрыты для приема малых судов, отменены рейсы в аэропортах Лос-Кабос и Ла-Пас.

Ожидается, что позже в пятницу ураган ослабеет и уйдет в сторону Тихого океана.

Ранее в сентябре в Мексике произошло сильное землетрясение магнитудой около 7. Затем проливные ливни привели к наводнениям во многих частях страны.