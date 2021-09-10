События

09:43 10.09.2021

Ураган "Олаф" обрушился на север Мексики

1 мин читать
Ураган "Олаф" обрушился на север Мексики

Ураган "Олаф" обрушился на северный мексиканский штат Нижняя Калифорния, сообщили в Национальном центре США по предупреждению ураганов.

По его данным, максимальная скорость порывов ветра достигает 160 км/ч. По шкале Саффира-Симпсона, "Олафу" присвоена вторая из пяти категорий.

Власти штата Нижняя Калифорния открыли специальные убежища, занятия в школах отменены.

Кроме того, стихия затронула работу транспортной системы. Порты закрыты для приема малых судов, отменены рейсы в аэропортах Лос-Кабос и Ла-Пас.

Ожидается, что позже в пятницу ураган ослабеет и уйдет в сторону Тихого океана.

Ранее в сентябре в Мексике произошло сильное землетрясение магнитудой около 7. Затем проливные ливни привели к наводнениям во многих частях страны.

Теги: #ураган #мексика
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:12 08.09.2021
Геологическая служба США зафиксировала землетрясение в Мексике магнитудой 7,4

Геологическая служба США зафиксировала землетрясение в Мексике магнитудой 7,4

08:51 04.09.2021
Электроснабжение в Новом Орлеане после урагана восстановят к середине следующей недели - СМИ

Электроснабжение в Новом Орлеане после урагана восстановят к середине следующей недели - СМИ

20:45 02.09.2021
Число жертв урагана "Ида" в США возросло до 15 человек

Число жертв урагана "Ида" в США возросло до 15 человек

13:43 02.09.2021
Не менее восьми человек погибли из-за урагана "Ида", обрушившегося на северо-восток США - СМИ

Не менее восьми человек погибли из-за урагана "Ида", обрушившегося на северо-восток США - СМИ

10:50 02.09.2021
Ураган "Ида" привел к затоплениям в Нью-Йорке, перекрытию дорог и отмене авиарейсов

Ураган "Ида" привел к затоплениям в Нью-Йорке, перекрытию дорог и отмене авиарейсов

10:50 30.08.2021
Ураган Ида стих до 1-й категории, более миллиона жителей Луизианы остаются без электричества

Ураган Ида стих до 1-й категории, более миллиона жителей Луизианы остаются без электричества

13:16 29.08.2021
Ураган "Ида" усиливается, приближаясь к побережью Луизианы

Ураган "Ида" усиливается, приближаясь к побережью Луизианы

06:20 23.08.2021
При аварии на мексиканской нефтяной платформе пострадали пять человек

При аварии на мексиканской нефтяной платформе пострадали пять человек

13:41 06.08.2021
В Каменец-Подольском ветер сорвал крышу с башни крепости и повредил пристенный корпус

В Каменец-Подольском ветер сорвал крышу с башни крепости и повредил пристенный корпус

01:53 02.08.2021
Два человека погибли во Львове из-за падения дерева во время урагана

Два человека погибли во Львове из-за падения дерева во время урагана

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Вице-президент Всемирного банка Анна Бьерде совершит свой первый официальный визит в Украину

В Украине за сутки зафиксированы 3615 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровели 1310 человек, 76 умерли

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 12 раз нарушили режим тишины, двое военнослужащих ранены

ВСК по расследованию противоправных действий представителей госвласти против суверенитета Украины обнародует в пятницу результаты по делу "вагнеровцев"

Российские наемники на Луганщине обстреляли из минометов следственную группу СБУ

ПОСЛЕДНЕЕ

Вице-президент Всемирного банка Анна Бьерде совершит свой первый официальный визит в Украину

Медведчук отказался обжаловать решение суда о продлении ему домашнего ареста

Глава миссии ООН: Афганистану грозит голод, пять стран уже предоставили гумпомощь

Число заражений COVID-19 в мире превысило 223 млн

Самолет Qatar Airways эвакуировал из Афганистана украинку с ребенком - МИД

В Украине за сутки против COVID-19 вакцинировали более 170 тыс. человек

В Украине за сутки зафиксированы 3615 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровели 1310 человек, 76 умерли

Си Цзиньпин в беседе с Байденом: проблемы в отношениях между КНР и США противоречат интересам двух стран и мира

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 12 раз нарушили режим тишины, двое военнослужащих ранены

Афганистану грозит голод - глава миссии ООН

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА