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09:30 10.09.2021

Глава миссии ООН: Афганистану грозит голод, пять стран уже предоставили гумпомощь

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Глава миссии ООН: Афганистану грозит голод, пять стран уже предоставили гумпомощь

В Афганистане сложилась катастрофическая ситуация, в первую очередь необходимо решить гуманитарные проблемы, доложила Совету Безопасности ООН глава миссии ООН по содействию Афганистану Дебора Лайонс.

"В стране сложилась катастрофическая ситуация: нет денег, продукты питания дорожают, международное сообщество и многие доноры приостановили финансовые потоки, опасаясь, что они попадут в руки талибов", - заявила Лайонс, слова которой приводит сайт ООН.

Она предупредила, что без возобновления финансирования Афганистан окажется в экономическом кризисе, который обернется нищетой и голодом для миллионов, а также массовым исходом беженцев из страны. Афганистан зависит во многом от импорта и без денег не сможет закупать даже медикаменты. Сложившаяся ситуация может отбросить страну назад на многие поколения.

При этом она отметила, что в составе администрации, которую талибы сформировали несколько дней назад, есть лица, которые находятся под санкциями ООН. "Многие из 33 представленных членов правительства находятся под санкциями ООН, включая премьер-министра, двоих заместителей премьер-министра и министра иностранных дел", - рассказала глава Миссии ООН.

"Вам предстоит решить, какие шаги предпринять по санкционному списку и как вступать в контакт", - заявила специальный представитель.

По ее словам, настоящая дилемма должна быть разрешена членами Совбеза, соседними странами и всем международным сообществом.

Как сообщило агентство "Анадолу" со ссылкой на представителя кабульского аэропорта Абдулу Хади Хамдарду, Афганистан в четверг получил гуманитарную помощь из пяти стран.

По его словам, в Кабуле приземлились четыре самолета с продовольствием и медикаментами из Катара, ОАЭ, Бахрейна и Пакистана.

Кроме того, Афганистан получил помощь из Туркменистана, ее доставили автотранспортом.

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Теги: #афганистан #прогноз #оон #голод
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