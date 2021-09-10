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09:03 10.09.2021

Самолет Qatar Airways эвакуировал из Афганистана украинку с ребенком - МИД

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Самолет Qatar Airways эвакуировал из Афганистана украинку с ребенком - МИД

Самолет Qatar Airways эвакуировал из Афганистана украинку с ребенком, сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.

"9 сентября из международного аэропорта Кабула вылетел первый коммерческий рейс после перехода власти в Афганистане к талибам. Qatar Airways вывезла более 100 человек. Подавляющее большинство - иностранцы. По поручению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы МИД договорилось с катарской стороной о возможности эвакуации граждан Украины этим рейсом. Наше посольство в Таджикистане предложило украинцам в Афганистане выехать в Доху с последующим возвращением в Украину коммерческими авиалиниями. Согласилась лишь мать с несовершеннолетним ребенком", - сказал Николенко агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.

Он отметил, что, согласно договоренности, катарская сторона обеспечила их перевозку в Доху и временное размещение в Катаре бесплатно.

"Рейс прибыл в Доху вчера в 20:00, граждане прошли ПЦР-тестирование и ожидают результаты. В случае получения отрицательных результатов они смогут в ближайшее время вернуться в Украину. Сегодня наших граждан посетит консул, чтобы предоставить им необходимую консульскую помощь", - добавил Николенко.

Теги: #эвакуация #qatar_airways #афганистан
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