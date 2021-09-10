В Украине за сутки против COVID-19 вакцинировали более 170 тыс. человек

За минувшие сутки иммунизировано 173 615 человек, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Telegram.

"173 615 человек вакцинировано против COVID-19 за минувшие сутки 9 сентября 2021. Одну дозу получили 67 042 человека, полностью иммунизированы – 106 573 человека", – сказано в сообщении.

Отмечается, что в течение суток работало 1 010 мобильных бригад, 2 977 пунктов прививки, 337 центров вакцинации.

В Минздраве отметили, что с начала прививочной кампании привито 5 789 254 человек, из них получили одну дозу – 5 789 252 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 4 618 573 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом).

"Всего проведено 10 407 825 прививок", - подытожили в пресс-службе ведомства.